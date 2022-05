Nga hôm 9-5 tổ chức lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow hôm 9-5 nhân kỷ niệm 77 năm Ngày chiến thắng phát xít.



Phát biểu tại sự kiện, theo đài RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin không chỉ ca ngợi chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong Thế chiến thứ hai mà còn đề cập những nguyên nhân dẫn đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine. Theo ông Putin, chiến dịch này là động thái kịp thời và cần thiết để ngăn chặn điều được ông mô tả là "mối đe dọa hoàn toàn không thể chấp nhận được ngay sát biên giới chúng ta". Ông chủ Điện Kremlin cũng khẳng định Nga đã "tung ra đòn ngăn chặn phủ đầu trước hành động gây hấn - đây là quyết định bắt buộc, kịp thời và đúng đắn duy nhất của một nước có chủ quyền, mạnh mẽ và độc lập".

Phát biểu này tương tự thông điệp được Nga đưa ra trước đó, rằng nước này đang phản ứng trước mối đe dọa từ phương Tây, đặc biệt là Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ trích phương Tây không đáp ứng yêu cầu của Moscow về việc bảo đảm an ninh và NATO chấm dứt mở rộng, đồng thời cho rằng Moscow không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hành động ở Ukraine. Vì thế, theo ông Putin, quân đội Nga đang chiến đấu vì an ninh của đất nước ở Ukraine. Dù vậy, theo đài RT (Nga), ông Putin nhấn mạnh: "Bất chấp mọi bất đồng hiện nay trong quan hệ quốc tế, Nga luôn ủng hộ việc tạo ra một hệ thống an ninh bình đẳng và không thể chia cắt". Nhà lãnh đạo này nhắc đến nỗ lực đối thoại giữa Nga và Mỹ về các bảo đảm an ninh vào cuối năm ngoái nhưng không có kết quả nào đạt được.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 tại lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow - Nga hôm 9-5Ảnh: Reuters

Mở đầu chương trình duyệt binh là nghi lễ rước cờ chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quốc kỳ Liên bang Nga. Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu lần lượt duyệt các đội hình lực lượng Hải - Lục - Không quân, khối học viên các học viện và trường quân đội. Buổi lễ có sự tham gia của khoảng 11.000 quân nhân và 131 phương tiện chiến đấu từ các lực lượng xe tăng - thiết giáp, pháo binh, đặc nhiệm, tên lửa chiến dịch, tên lửa đạn đạo chiến lược.

Phần diễu hành của đội hình phương tiện cơ giới được dẫn đầu bởi xe tăng T-34. Chiếc xe tăng huyền thoại này đã trở thành biểu tượng của chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô. Theo sau là các đội hình xe bọc thép Taifun, xe chiến đấu bộ binh BMP-2, BMP-3 và Kurganets-25, xe tăng T-72B3M, T-90M và T-14 Armata. Đáng chú ý, hệ thống rốc-két phóng loạt Tornado-G lần đầu được ra mắt tại sự kiện năm nay. Nhiều vũ khí hiện đại khác cũng xuất hiện tại buổi lễ, như hệ thống phòng thủ tên lửa S-400, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars, tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander...

Dù vậy, theo truyền thông Nga, phần duyệt binh trên không tại Quảng trường Đỏ đã bị hủy do thời tiết xấu. Theo kế hoạch ban đầu, phần duyệt binh này có sự tham gia của 77 máy bay và trực thăng, trong đó có tiêm kích MiG-29SMT, tiêm kích Su-30SM... Ngoài Moscow, lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Chiến thắng còn diễn ra ở nhiều thành phố khắp nước Nga, trong đó có Vladivostok, Novosibirsk... Cũng vì lý do này, chương trình duyệt binh tại nhiều thành phố khác ở Nga phải cắt giảm phần diễu hành của các lực lượng không quân.