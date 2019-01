Nga tập trận tên lửa lớn ngoài khơi Syria

11/01/2019 19:46

Các cuộc tập trập diễn ra lần lượt vào các ngày 9 và 10-1, 16 và 17-1, 23 và 24-1, 30 và 31-1. Vùng biển quốc tế ngoài khơi Syria ở biển Địa Trung Hải đã bị đóng cửa không cho tàu và máy bay dân sự đi qua trong khoảng thời gian từ 10-18 giờ (giờ Moscow).

Nga đã nhiều lần tổ chức các cuộc tập trận ở biển Địa Trung Hải, ngoài khơi Syria hồi năm 2018. Cuộc tập trận lớn nhất được tổ chức vào tháng 9-2018, bao gồm 26 tàu và 34 máy bay.

Tháng 11-2018, Nga triển khai tàu khu trục Đô đốc Makarov trang bị tên lửa Kalibr tới biển Địa Trung Hải. Nước này thường sử dụng tên lửa Kalibr nhắm mục tiêu vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, phong trào Mặt trận al-Nusra và các nhóm khủng bố khác ở Syria.

Đây là loại tên lửa tầm xa được sử dụng lần đầu tiên vào tháng 10-2015. Các tàu chiến Nga đậu ở biển Caspian đã phóng Kalibr vào các mục tiêu cách đó hơn 1.500 km bên trong lãnh thổ Syria.

Vùng biển quốc tế ngoài khơi Syria ở biển Địa Trung Hải đã bị phong tỏa để quân đội Nga tập trận tên lửa, bắt đầu từ ngày 9-1. Ảnh: Panorama

Mùa hè rồi, Nga tăng cường triển khai lực lượng tới biển Địa Trung Hải, bao gồm các tàu khu trục Đô đốc Grigorovich, Đô đốc Essen, Pytlivy cùng với tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov và tàu hộ tống tên lửa Vishny Volochek.

Phía Tây Địa Trung Hải là nơi xảy ra một số sự cố giữa các cường quốc khu vực và thế giới trong những tháng gần đây. Cuối tuần qua, một máy bay do thám của Mỹ được phát hiện gần căn cứ Hmeimim của Nga ở phía Tây Syria.

Tháng trước, một chiếc P-8A Poseidon của Mỹ cũng bay ở ngoài khơi bờ biển Syria, khu vực hiện đã bị phong tỏa để quân đội Nga tập trận.

Quyết định rút lực lượng Mỹ khỏi Syria của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 12 năm ngoái đã hứng chịu một loạt chỉ trích từ một số tướng lĩnh và cố vấn an ninh quốc gia của ông. Ảnh: AP

Trong khi đó, hôm 11-1, một quan chức quân đội Mỹ tiết lộ quá trình rút lực lượng Mỹ khỏi Syria đã bắt đầu. Theo người phát ngôn liên minh quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu, Sean Ryan, vì lo ngại vấn đề an ninh nên ông sẽ không thảo luận về mốc thời gian, địa điểm hoặc chi tiết kế hoạch rút quân.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR, trụ sở tại Anh) cho biết lực lượng Mỹ bắt đầu rút khỏi Syria từ tối 10-1 (giờ địa phương). Một đoàn xe gồm 10 xe bọc thép cùng một số xe tải đã rời khỏi thị trấn Rmeilan, Đông Bắc Syria tiến vào Iraq.

Mỹ hiện có 2.000 binh sĩ đóng tại Syria. Quyết định rút lực lượng Mỹ khỏi Syria của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 12 năm ngoái đã hứng chịu một loạt chỉ trích từ một số tướng lĩnh và cố vấn an ninh quốc gia của ông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cũng từ chức liên quan tới động thái này.

Phạm Nghĩa (Theo Panorama, AP)