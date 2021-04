Reuters dẫn lời ông Blinken cho rằng việc làm trên của Trung Quốc khiến dịch Covid-19 trở nên tồi tệ hơn so với bình thường.



Ngoại trưởng Mỹ nói trong cuộc phỏng vấn với đài NBC News: "Trung Quốc đã không cho phép các chuyên gia quốc tế tiếp cận hoặc chia sẻ thông tin theo thời gian thực để thể hiện tính minh bạch. Hậu quả là virus (SARS-CoV-2) lây lan nhanh hơn và nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì có thể xảy ra".

Ông Blinken nói thêm: "Đó là lý do tại sao cần phải có một hệ thống an ninh y tế toàn cầu mạnh mẽ hơn để đảm bảo điều này không xảy ra một lần nữa. Những cải cách phải bao gồm cam kết về tính minh bạch, chia sẻ thông tin, cho các chuyên gia tiếp cận và Trung Quốc phải đóng vai trò trong đó. Chúng ta cần thực hiện một cách chính xác để có thể hiểu hết những gì đã xảy ra và ngăn (dịch Covid-19) tái diễn. Đó là lý do tại sao chúng ta cần tìm hiểu sâu vấn đề này".

Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken. Ảnh: Reuters

Trước đó, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 30-3 thừa nhận nhóm điều tra của WHO chưa tiếp cận được dữ liệu đầy đủ do phía Trung Quốc cung cấp.

Một báo cáo của WHO viết chung với các nhà khoa học Trung Quốc công bố vào thời điểm đó viết rằng virus SARS-CoV-2 có thể đã truyền từ dơi sang người thông qua một loài động vật khác, đồng thời kết luận việc rò rỉ virus SARS-CoV-2 từ phòng thí nghiệm ở TP Vũ Hán là “cực kỳ khó xảy ra”. Ông Tedros cho biết vấn đề này cần được điều tra thêm.



Khi báo cáo của WHO được công bố hồi tháng 3, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) cùng các nước phương Tây kêu gọi Trung Quốc cho phép các chuyên gia độc lập “tiếp cận đầy đủ” tất cả dữ liệu về đợt bùng phát dịch Covid-19 ban đầu vào cuối năm 2019.



Tàu khu trục lớp Perry của Đài Loan. Ảnh: AP

Cũng trong cuộc phỏng vấn với đài NBC News hôm 11-4, ông Blinken cáo buộc Trung Quốc thực hiện các hành động ngày càng hung hăng nhằm vào Đài Loan: "Những gì chúng tôi thấy và điều chúng tôi thực sự quan tâm là các hành động ngày càng gây hấn của chính quyền Bắc Kinh nhằm vào Đài Loan, làm gia tăng căng thẳng ở eo biển Đài Loan".

Khi được hỏi về khả năng Washington can dự vào cuộc xung đột tiềm tàng giữa Bắc Kinh và Đài Loan, ông Blinken từ chối trả lời trực tiếp, thay vào đó nhấn mạnh Mỹ vẫn tuân thủ Đạo luật Quan hệ Đài Loan (TRA). Ông Blinken chỉ ra rằng theo đạo luật, Washington có nghĩa vụ đảm bảo Đài Loan có "khả năng tự vệ", giúp duy trì "hòa bình và an ninh" ở khu vực Tây Thái Bình Dương.