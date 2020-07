Ông Tedros cho rằng những cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại London là không đúng sự thật và gây phân tán cuộc chống đại dịch Covid-19. Ông Tedros nhắc lại rằng chính trị hóa đại dịch là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với phản ứng toàn cầu trong phòng chống dịch Covid-19.



Phản đối những tuyên bố của ông Pompeo, TS Mike Ryan, giám đốc điều hành chương trình sức khỏe khẩn cấp của WHO, cho biết nhiều người trong số họ đã làm việc 7 ngày một tuần, 24 giờ một ngày trong suốt 7 tháng qua, thêm vào đó nhân viên của WHO được gửi đi làm nhiệm vụ nguy hiểm mỗi ngày. Ông Ryan nói thêm rằng việc nâng cao tinh thần của nhân viên WHO và tất cả nhân viên của Liên Hiệp Quốc là rất quan trọng.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nói với các nghị sĩ Anh rằng Trung Quốc đã mua chuộc Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, theo hãng tin Bloomberg.

Tại một cuộc họp riêng ở thủ đô London hôm 21-7, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho hay có thông tin tình báo chắc chắn cho thấy có thỏa thuận về công việc của ông Tedros và điều này đã gây ra nhiều ca tử vong ở Anh do dịch Covid-19.

3 trong số những người có mặt tại cuộc họp cho hay ông Pompeo nhấn mạnh ông tin rằng Trung Quốc đã mua chuộc tổng giám đốc WHO.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 21-7. Ảnh: Reuters

Tuy nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ không cho biết chi tiết nhưng cho hay có thông tin tình báo củng cố cho tuyên bố của mình. Các cáo buộc của ông Pompeo đánh dấu sự leo thang đáng kể trong những chỉ trích của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm vào WHO và phản ứng của Trung Quốc đối với đại dịch Covid-19.

Theo hãng tin Reuters, chỉ trong 16 ngày, Mỹ tăng từ 3 triệu ca nhiễm Covid-19 lên 4 triệu ca. Số ca nhiễm mới tại Mỹ tăng hơn 2.600 ca/giờ, tỉ lệ tăng cao nhất thế giới. Hiện Mỹ ghi nhận hơn 147.000 ca tử vong.

Khi đại dịch lan rộng tại Mỹ, tâm dịch chuyển từ New York sang phía Nam và Tây Mỹ, chính quyền các bang và địa phương tranh cãi về loạt biện pháp phòng dịch, gồm các hạn chế kinh tế và nới lỏng xã hội nhằm ngăn tỉ lệ lây nhiễm.

Bang Florida hôm 23-7 ghi nhận số ca tử vong do dịch Covid-19 tăng kỷ lục trong một ngày với 173 ca. Trong khi đó, bang Alabama thông báo có sự gia tăng kỷ lục về trường hợp nhiễm mới lần thứ 4 trong tháng này.

Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong do dịch Covid-19 trên toàn cầu được ghi nhận lần lượt là hơn 15 triệu và hơn 630.000 ca.