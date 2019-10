Vụ bắt giữ xảy ra hôm 9-10 giữa lúc Hạ viện Mỹ đang tiến hành cuộc điều tra luận tội nhằm vào ông Trump vì cáo buộc nhà lãnh đạo này ép Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden và con trai Hunter.

Đáng chú ý, hai nhân vật Parnas và Fruman chính là những người giúp ông Giuliani tìm hiểu những cáo buộc (đã bị bác bỏ) về những hành động của cha con ông Biden tại Ukraine.

Ngay cả khi hai người Ukraine nói trên bị bắt vì cáo buộc vi phạm luật tài chính tranh cử, dư luận Mỹ không khỏi chú ý đến vai trò của ông Giuliani, một trong những nhân vật nổi bật bên cạnh ông chủ Nhà Trắng, trong vụ bê bối nói trên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và ông Rudy Giuliani. Ảnh: Reuters

Hai ông Rudy Giuliani (trái) và Lev Parnas tại Khách sạn Quốc tế Trump ở thủ đô Washington hôm 20-9. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn đài CNN vào tháng rồi, ông này ban đầu bác bỏ nhưng rồi nhanh chóng thừa nhận đã thúc đẩy người Ukraine điều tra ông Biden và con trai Hunter.



Trước đó, tờ The New York Times dẫn lời ông Giuliani khi biện hộ về những hành động của mình ở Ukraine: "Chúng tôi không đang can thiệp vào một cuộc bầu cử mà là một cuộc điều tra, điều chúng ta có quyền làm".

Tên của luật sư gây tranh cãi này tiếp tục được nói đến trong cuộc điều trần của bà Marie Yovanovitch, cựu đại sứ Mỹ tại Uktaine, trước một ủy ban Hạ viện hôm 11-10. Theo bà Yovanovitch, ông Trump đã sa thải bà dựa trên những cáo buộc "vô căn cứ và sai trái" sau khi bà bị ông Giuliani công kích.

Bà Yovanovitch đột ngột bị triệu về nước hồi tháng 5 trước khi mất chức.

Igor Fruman (trái) và Lev Parnas khi bị bắt. Ảnh: Sở Cảnh sát TP Alexandria, bang Virginia - Mỹ

Cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine Marie Yovanovitch ra điều trần hôm 11-10. Ảnh: Reuters

Ông Giuliani cáo buộc bà Yovanovitch cản trở nỗ lực thuyết phục nhà chức trách Ukraine điều tra hai cha con ông Biden. Ông Giuliani cũng cho biết đã cung cấp thông tin về bà Yovanovitch cho cả ông Trump và Bộ Ngoại giao Mỹ, đồng thời cho rằng bà Yovanovitch có thành kiến với ông chủ Nhà Trắng.



Vẫn còn quá sớm để biết được liệu ông Giuliani có thực sự làm gì phạm pháp ở Ukraine hay không. Tuy nhiên, có thể thấy rằng nhân vật này dường như xuất hiện trong hầu hết tranh cãi về Ukraine xuất phát từ Nhà Trắng thời ông Trump và những phản ứng của ông ta tỏ ra không phù hợp cho đến giờ.



"Làm thế nào mà ông Trump tiếp tục cho phép ông Giuliani làm luật sư riêng của mình. Dường như những hoạt động của ông ta đang đe dọa nghiêm trọng đến ông Trump lúc này" - bà Susan Glasser, một phóng viên Mỹ kỳ cựu, thắc mắc.