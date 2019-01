Nhà khoa học Trung Quốc bị sa thải vì chỉnh sửa gen người

21/01/2019 20:19

Theo Reuters ngày 21-1, SUSTech thông báo trên trang web của trường rằng ông He Jiankui sẽ bị chấm dứt hợp đồng lao động, cho ngừng giảng dạy và nghiên cứu. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

Động thái trên diễn ra sau khi nhà chức trách tỉnh Quảng Đông mở cuộc điều tra sơ bộ về ông He. Hồi tháng 11 năm ngoái, nhà khoa học này tuyên bố sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen mang tên CRISPR-Cas9 để thay đổi gen phôi của 2 bé gái sinh đôi. He giải thích ông làm điều này là để giúp bảo vệ các em khỏi bị nhiễm HIV, virus gây ra bệnh AIDS.

Tuyên bố này đã vấp phải sự phản đối của hàng trăm nhà khoa học Trung Quốc và quốc tế do "phi đạo đức cũng như chưa chắc chắn về độ an toàn".

Ông He Jiankui. Ảnh: Reuters

Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết người mẹ và 2 bé gái sinh đôi nói trên sẽ được theo dõi về y tế. Trong khi đó, nhà chức trách tỉnh Quảng Đông xác nhận còn một phụ nữ khác đang mang thai đứa bé được chỉnh sửa gen. Tất cả hoạt động nghiên cứu liên quan đến chỉnh sửa gen người sau đó bị Bắc Kinh đình chỉ.

Ông He được cho là muốn tạo ra một em bé chỉnh sửa gen "cho mục đích sinh sản", giả mạo các giấy tờ đánh giá về đạo đức để tranh thủ sự ủng hộ.

Báo cáo điều tra do Ủy ban Y tế Trung Quốc ở tỉnh Quảng Đông công bố chỉ ra rằng công nghệ mà ông He sử dụng không đáng tin cậy về mặt an toàn và hiệu quả. Thêm vào đó, việc tạo ra các em bé chỉnh sửa gen "cho mục đích sinh sản" bị cấm theo quy định của Trung Quốc.

Cả ông He lẫn người đại diện đều không bình luận gì trong ngày 21-1.

Ông He được đào tạo tại Trường ĐH Stanford (Mỹ) nhưng trở về Trung Quốc như một phần kế hoạch đảo ngược tình trạng chảy máu chất xám của Bắc Kinh.

Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển lên Bộ Công an Trung Quốc, theo Tân Hoa Xã.

