Nhật Bản đang đối diện với nắng nóng chết người sau trận mưa kéo dài lịch sử làm dấy lên những lo ngại cho việc chuẩn bị để bảo vệ vận động viên và khán giả Thế vận hội Olympic vào năm sau.

Số liệu mới nhất của chính phủ Nhật Bản cho biết đã có 11 người chết và gần 5.700 người nhập viện vì triệu chứng kiệt sức do nắng nóng những ngày qua.

Nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Tokyo đo tại khu Nerima hôm 30-7 là 35,4 độ C. Những khu vực nóng nhất ở Nhật Bản là TP Tajimi ở tỉnh Gifu với 37,1 độ C, TP Kyoto là 36,8 độ C và thị trấn Hatoyama, tỉnh Saitama là 36,6 độ C.

Một du khách sử dụng quạt giấy trong buổi kiểm tra biện pháp đối phó với nắng nóng chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic Tokyo năm 2020. Ảnh: Reuters

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản thúc giục người dân uống nước thường xuyên, tránh tiếp xúc ánh nắng trực tiếp bằng cách dùng rèm cửa hoặc sử dụng ô, đội nón khi ra ngoài đường.



Đồng thời, cơ quan này kêu gọi người dân chỉnh nhiệt độ điều hòa mát hơn hoặc đảm bảo thông thoáng không khí sau khi có đến 35% nạn nhân hồi tuần trước không thể chịu nổi nhiệt độ trong nhà.

Một người đàn ông xịt nước xuống cát tại sân bóng chuyền bãi biển được sử dụng trong Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AP

Dự báo thời tiết tuần này cho thấy nhiệt độ ban ngày có thể cao hơn 35 độ C ở diện rộng tại một số địa phương như các thành phố Kyoto, Osaka, Nagoya, Hiroshima và Fukuoka. Thủ đô Tokyo được dự báo sẽ đạt 34 độ C.



Thời tiết khắc nghiệt cũng đang hoành hành ở Anh khi người dân TP Yorkshire chứng kiến một cây cầu bị sập và đường xá ngập lụt giữa thời tiết cực ẩm.

Vùng Yorkshire Dales đã bị lũ quét và mưa đá tàn phá trong lúc một số vùng ở Anh đối mặt với mưa lớn kéo dài hôm 31-7.

Cây cầu Grinton Moor ở hạt Bắc Yorkshire bị sập. Ảnh: Telegraph

Cơ quan thời tiết quốc gia Anh Met Office cho biết những trận bão với lượng mưa lớn xảy ra ở nhiều nơi hôm 31-7.



Cảnh báo lũ lụt đã được ban bố tại một số địa phương ở Anh, như các hạt Bắc Yorkshire, Lancashire...



Riêng Trung tâm cứu hộ và cứu hoả hạt Bắc Yorkshire cho biết đã tiếp nhận khoảng 115 cuộc gọi từ những cư dân bị ngập ở khu Leyburn và làng Reeth.

Một người phát ngôn cho biết: "Chúng tôi đã dùng một số thiết bị cũng như đội ngũ cứu hộ vùng nước siết và thiết bị bơm công suất lớn trong khu vực có nhiều vấn đề xảy ra như tài sản bị ngập và xe bị mắc kẹt trong nước".

Ngập lụt ở khu Leyburn. Ảnh: Telegraph





Những hành khách đi tàu hỏa cũng phải đối mặt với sự tàn phá sau trận sạt lở xảy ra giữa TP Carlisle và khu Skipton. Ảnh: The GNRP





Một ngôi nhà bị ngập ở làng Fremington, hạt Bắc Yorkshire. Ảnh: Richard Rayner/NNP





Một người phụ nữ đi qua vùng nước ngập bên ngoài quán cafe Dales, TP Yorkshire. Ảnh: Danny Lawson/PA





Một chiếc xe thông minh chật vật đi qua vùng nước. Ảnh: Kevin Donald

Một cây cầu bị sập ở vùng Swaledale, hạt Bắc Yorkshire. Ảnh: Swaledale Mountain Rescue Team/PA