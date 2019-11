Tuy nhiên, sau đó, nhiều đứa trẻ trong số đó biến mất một cách bí ẩn. Các em được cho là trong độ tuổi 15. Cuộc điều tra do The Times thực hiện chỉ ra rằng trẻ em Việt Nam bị "các băng đảng buôn người" đưa tới Anh thông qua thị thực hợp pháp do các ngôi trường tư thục tài trợ.

Các em thường trả học phí cho học kỳ đầu nhưng "biến mất" khoảng vài tuần sau khi nhập học. The Times phát hiện ít nhất 21 trường hợp trẻ em Việt Nam đã biến mất khỏi các trường nội trú và tư thục trên khắp nước Anh trong vòng 4 năm qua. Họ chủ yếu là các thiếu nữ sử dụng thị thực sinh viên nhập cảnh vào Anh.

Cảnh sát và Bộ Nội vụ Anh đã vào cuộc điều tra các trường hợp kể trên nhưng vẫn chưa tìm ra tung tích của người nào.

Chủ tịch Ủy ban Nội vụ Anh Yvette Cooper mô tả thông tin của The Times "gây sốc". Ảnh: The Telegraph

Theo The Times, 8 trẻ em Việt Nam đã biến mất khỏi Trường CĐ Độc lập Chelsea có chi phí hơn 32.000 USD/sinh viên/năm. Trường này nằm ở phía Tây thủ đô London, do tổ chức Astrum Education sở hữu. Một cựu nhân viên của trường nói rằng một thiếu nữ từng bỏ trốn vào ban đêm bằng cửa thoát hiểm khiến họ "hoảng loạn".

Tại Trường CĐ Abbey, một thiếu nữ 15 tuổi đến từ Việt Nam bắt đầu học tại trường vào tháng 9-2017 cũng không thấy trở về nhà sau dịp Lễ Giáng sinh.

Tất cả trường học và cao đẳng liên quan đã báo cáo các vụ mất tích cho cảnh sát và Bộ Nội vụ Anh. Toàn bộ trẻ em đến Anh bằng thị thực sinh viên đều được tài trợ bởi các trường học và không yêu cầu kiểm tra tiếng Anh.

Tổ chức Astrum Education cho biết họ "đang bị các tổ chức tội phạm" nhắm mục tiêu, đồng thời xem xét phương thức bảo vệ chống lại những hành động đe doạ sinh viên.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Anh nhấn mạnh sự an toàn và phúc lợi của trẻ em là những yếu tố chính được cân nhắc khi các em nộp đơn xin nhập họ, với sự đồng ý bằng văn bản của phụ huynh cũng như bằng chứng họ sẽ được chăm sóc đầy đủ.