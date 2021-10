Trong buổi công bố chủ nhân giải thưởng danh giá ở thủ đô Oslo - Na Uy hôm 8-10, Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy Berit Reiss-Andersen cho biết bà Ressa và ông Muratov được trao giải vì sự đấu tranh cho tự do ngôn luận ở Philippines và Nga.



Là Giám đốc điều hành của tờ Rappler (Philippines), bà Ressa cùng tờ báo của mình đã phơi bày việc mạng xã hội bị lợi dụng để lan truyền tin giả và hạ thấp uy tín đối thủ. Phản ứng ngay khi biết kết quả, người phụ nữ 58 tuổi này cho biết bản thân không nói nên lời.

Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy Berit Reiss-Andersen hiển thị hình ảnh nhà báo Maria Ressa và Dmitry Muratov hôm 8-10. Ảnh: REUTERS

Cùng chia sẻ giải thưởng với bà Ressa là ông Muratov - công dân Nga, 59 tuổi. Năm 1993, ông là một trong những người sáng lập tờ báo độc lập Novaja Gazeta và giữ chức tổng biên tập trong suốt 24 năm, kể từ năm 1995. Ông Muratov luôn bảo vệ quyền tự do ngôn luận của các nhà báo miễn là họ tuân thủ các tiêu chuẩn nghề nghiệp và đạo đức báo chí.

Ủy ban Nobel Na Uy cho rằng các quyền tự do ngôn luận và tự do thông tin là điều kiện tiên quyết quan trọng cho nền dân chủ và chống lại chiến tranh, xung đột. Theo ủy ban này, nếu không có tự do ngôn luận - một quyền cơ bản - thì báo chí sẽ khó thúc đẩy tình hữu nghị giữa các quốc gia, giải trừ quân bị và xây dựng trật tự thế giới tốt đẹp hơn.

Giải thưởng Nobel Hòa bình danh giá đi kèm với huy chương vàng và số tiền thưởng trị giá 10 triệu krona Thụy Điển (hơn 1,1 triệu USD). Khép lại mùa giải Nobel 2021 sẽ là lễ công bố giải Nobel Kinh tế diễn ra vào ngày 11-10.