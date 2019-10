An ninh càng được siết chặt trong khi lực lượng người Kurd cho biết họ đang tiếp tục hoạt động truy tìm các thủ lĩnh IS khác ở Syria. Vài giờ sau cuộc đột kích tiêu diệt thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi của lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở Tây Bắc Syria, một cuộc tấn công khác, theo tình báo người Kurd, đã giết chết một trong những phụ tá và người kế nhiệm tiềm năng của thủ lĩnh này là Abu Hassan al-Muhajir.

Đồ họa: Daily Mail - Việt hóa: Xuân Mai - Thanh Long

Nếu được xác nhận, cái chết của Abu Hassan al-Muhajir sẽ là một đòn giáng khác lên IS. Giới chức Mỹ chưa đưa ra bình luận gì.

Các lực lượng từ cơ quan an ninh nội bộ do người Kurd dẫn đầu đang trong trạng thái "cảnh giác cao độ" sau cái chết của al-Baghdadi vì lo ngại các cuộc bạo loạn hoặc tấn công vào các nhà tù cũng như khu trại của những người sơ tán ở Đông Bắc Syria, nơi có các thành viên hoặc người ủng hộ IS.





Một trong những khu trại nói trên giam giữ 70.000 người, hầu hết là người thân của những kẻ cực đoan IS. Hơn 10.000 tù nhân, trong đó có 2.000 người nước ngoài, bị giam giữ trong các cơ sở ở Đông Bắc Syria.

Nỗi sợ hãi về sự hỗn loạn tăng cao từ sau chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Đông Bắc Syria trong tháng này. Thổ Nhĩ Kỳ điều động quân đội vào các khu vực dọc biên giới trong khi binh lính biên phòng Syria được triển khai ở những nơi khác.