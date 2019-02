Ông Trump đòi "trả" 800 tay súng IS cho châu Âu

17/02/2019 15:37

Theo hãng tin RT, Mỹ thúc giục các quốc gia châu Âu truy tố các tay súng nước ngoài bị bắt ở Syria, nếu không, Washington sẽ thả những kẻ khủng bố này về lại châu Âu.

Ông Trump viết trên mạng Twitter: "Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sắp sụp đổ. Giải pháp thay thế không phải sự lựa chọn tốt khi Mỹ buộc phải thả họ".

Lực lượng SDF đã bao vây thành trì cuối cùng của IS. Ảnh: EPA

Theo chỉ huy Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn hôm 16-2, IS hiện chỉ còn kiểm soát một khu vực rộng khoảng 700 m2 tại Syria. Hồi tuần trước, SDF đã tiến hành một cuộc tấn công đẩy lùi IS khỏi lãnh địa cuối cùng ở Syria tại thị trấn nhỏ Baghouz Al-Fawqani ở phía Đông nước này.



Chỉ huy Chia Kobani, người đứng đầu chiến dịch của SDF, cho biết lực lượng SDF đã bao vây thành trì cuối cùng của IS nhưng giảm tiến độ cuộc tấn công để tránh gây hại cho hàng ngàn dân thường đang bị IS bắt giữ làm lá chắn.

SDF cũng hành động một cách thận trọng để giải phóng các tù nhân bị IS giam giữ và đến nay đã trả tự do cho 10 người.

Tuy nhiên, ông Kobani không cho biết có bao nhiêu tay súng và dân thường còn trong thị trấn.

Trong khi đó, Mỹ tiếp tục đối mặt với những chỉ trích về kế hoạch rút quân khỏi Syria sau khi tuyên bố này được Tổng thống Donald Trump đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức hôm 16-2, Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo quyết định của Mỹ có nguy cơ thúc đẩy vai trò của Nga và Iran trong khu vực.

Đáp lại, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho hay quyết định rút quân khỏi Syria của Mỹ là "một sự thay đổi về chiến thuật chứ không phải thay đổi sứ mệnh".



Theo ông Pence, Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trong khu vực. Washington nhận ra việc tái chiếm lãnh thổ từ tay IS là vẫn chưa đủ mà sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh truy quét tàn tích IS bất cứ đâu và bất kỳ lúc nào.

Xuân Mai (Theo Reuters, RT, CNN)