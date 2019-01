IS chỉ còn 2 ngôi làng ở Syria

29/01/2019 21:33

Lãnh thổ do IS kiểm soát tại Syria đã sụt giảm đáng kể, từ một khu vực có diện tích tương đương nước Anh xuống chỉ còn vỏn vẹn 2 ngôi làng Marashida và Baghuz Fawqani với tổng diện tích 15 km2 nằm trên bờ sông Euphrates.



Nếu duy trì "phong độ" gần đây, liên quân do Mỹ dẫn đầu có thể tái chiếm 2 ngôi làng trên trong 14 ngày, theo người phát ngôn quân đội Mỹ tại Iraq Sean Ryan hôm 28-1. Trong khi đó, ông Mazloum Kobani, chỉ huy cấp cao của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn, khẳng định IS sẽ bị đánh bại hoàn toàn trong tháng tới.

Binh sĩ Mỹ và các tay súng SDF trong một lần tuần tra tại TP Hasakah - Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ cuối năm 2018 Ảnh: REUTERS

Một khi chiến dịch chống IS kết thúc, điều khiến cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm là Mỹ sẽ rút quân khỏi Syria khi nào và ra sao. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng rồi bất ngờ thông báo quyết định rút quân nhưng cho đến giờ vẫn chưa có thời gian biểu cụ thể.

Trong khi đó, ông Ryan cảnh báo mối đe dọa mang tên IS vẫn hiện hữu ngay cả khi chúng bị đánh bại ngoài chiến trường. Theo ông Ryan, nhóm này đang tìm mọi cách để "hồi sinh" tại các vùng lãnh thổ bị mất kiểm soát và sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công chết chóc, như vụ đánh bom liều chết khiến 4 người Mỹ thiệt mạng tại thị trấn Manbij ở Syria hồi tuần rồi.

Báo The Washington Post (Mỹ) nhận định thông báo đột ngột của Tổng thống Trump nêu trên khiến cộng đồng quốc tế chưa biết phải làm gì với một vùng đất có tổng diện tích gần bằng 1/3 lãnh thổ Syria. Giới chức Mỹ hôm 25-1 đã bàn bạc với giới chức Thổ Nhĩ Kỳ về yêu thiết lập "vùng an toàn" tại Đông Bắc Syria. Ankara tuyên bố sẽ triển khai binh lính chống lại lực lượng người Kurd tại Syria sau khi Mỹ rút quân.



Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang bàn bạc với Nga về việc khôi phục thỏa thuận đạt được vào năm 1998 giữa Ankara và Damascus, theo đó yêu cầu Syria bảo đảm lực lượng người Kurd không tấn công Thổ Nhĩ Kỳ từ nước này.

Cao Lực