Theo nguồn tin, ông Trump "ép nhà lãnh đạo Ukraine điều tra con trai ông Biden trong một cuộc gọi hôm 25-7", một ngày sau khi cựu công tố viên đặc biệt Robert Mueller điều trần trước Quốc hội về nghi án Nga can thiệp tiến trình bầu cử Mỹ.

Đây cũng là một phần của khiếu nại đối với ông Trump vừa được gửi đến Tổng Thanh tra Cộng đồng Tình báo Mỹ liên quan đến việc ông Trump "đưa ra lời hứa với các nhà lãnh đạo nước ngoài".

The Wall Street Journal là tờ báo đầu tiên đưa tin về việc ông Trump "ép nhà lãnh đạo Ukraine điều tra ông Hunter Biden".

Ông Biden và con trai Hunter. Ảnh: AP

Đáp lại thông tin trên, ông Joe Biden hôm 20-9 cho rằng nếu thông tin trên là đúng, Tổng thống Trump đã "lạm dụng quyền lực và làm mất thể diện đất nước" khi "khai thác chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia Mỹ cho mục đích chính trị".

"Điều đó có nghĩa là ông ấy sử dụng sức mạnh và nguồn lực của Mỹ để gây sức ép với một quốc gia có chủ quyền" - ông Biden chỉ trích, đồng thời yêu cầu ông Trump công bố đoạn ghi âm cuộc gọi hôm 25-7 để người dân Mỹ có thể tự phán xét.

Khi trò chuyện với các phóng viên, ông Trump không phủ nhận cuộc thảo luận với ông Zelensky hồi tháng 7. "Tôi đã nói chuyện với nhiều nhà lãnh đạo. Các cuộc trò chuyện này luôn phù hợp với khuôn khổ" – ông Trump nhấn mạnh, đồng thời nói rằng mình thậm chí không chắc liệu cuộc trò chuyện với nhà lãnh đạo Ukraine có phải là chủ đề của khiếu nại hay không.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ Chris Murphy cũng phản hồi về thông tin của The Wall Street Journal hôm 20-9: "Việc yêu cầu một nhà lãnh đạo nước ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống - ngay sau cuộc điều tra dài 1 năm về sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ - là điều khá lạ thường, ngay cả trong thời điểm này".

Trả lời phỏng vấn đài CNN tối 19-9, luật sư riêng của ông Trump là Rudy Giuliani thừa nhận ông đã thảo luận về ông Biden với nhà lãnh đạo Ukraine trong một chuyến thăm tới nước này.

Theo đài CNN, cuộc trò chuyện của ông Trump với Tổng thống Ukraine đã được các nhà điều tra Hạ viện Mỹ xem xét kỹ lưỡng. Họ yêu cầu cung cấp thêm thông tin về liên lạc của ông Trump và ông Giuliani đối với vấn đề Ukraine và ông Biden.