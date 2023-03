Báo The Guardian (Anh) và báo The New York Times (Mỹ) cho biết ông Trump nói với các cố vấn của mình rằng ông "muốn bị còng tay tại tòa" nếu bị bồi thẩm đoàn quận Manhattan (New York - Mỹ) truy tố.

Ông Trump đang dính líu tới trường hợp của diễn viên phim sex Stormy Daniels. Luật sư của ông Trump, Michael Cohen, đã dàn xếp khoản thanh toán 130.000 USD cho Daniels để cô im lặng về "cuộc trao đổi tình dục với ông Trump một thập kỷ trước đó".

Tuần trước, ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội về khả năng "bị bắt vào ngày 21-3" nhưng cuối cùng không xảy ra.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Theo báo The Guardian, việc ông Trump "muốn bị còng tay tại tòa" dường như là để tạo ra một tình huống thu hút sự chú ý, củng cố quyết tâm chính trị nhằm đảm bảo đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2024.

Báo này dẫn các nguồn tin cho hay ông Trump "lo ngại bản thân bị xem là yếu ớt nếu hầu tòa thông qua cuộc gọi video hoặc được nhà chức trách đối xử đặc biệt". Ông cũng được cho là "hy vọng trường hợp này sẽ gây khó khăn cho các đối thủ trong đảng Cộng hòa của mình" khi đảng này có thể phải công khai bảo vệ ông nếu bị truy tố.

Trước đó, ngày 20-3, Bloomberg đưa tin ông Trump dự kiến sẽ không bị còng tay do là cựu nguyên thủ quốc gia.

Trường hợp của nữ diễn viên Daniels đã mở ra một số cáo buộc khác nhằm vào ông Trump, bao gồm làm sai lệch hồ sơ kinh doanh, không thanh toán thuế và vi phạm luật tài chính trong chiến dịch tranh cử.

Ông Cohen đã hợp tác với công tố viên và nhận tội vào năm 2018 với các cáo buộc gian lận thuế, ngân hàng và vi phạm luật tài chính.

Vẫn chưa rõ thời điểm bồi thẩm đoàn quận Manhattan trình cáo trạng chống lại ông Trump. Nếu xảy ra, ông Trump sẽ trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự.