Ông Trump chia sẻ lại dòng "tweet" nói trên vài giờ sau khi ông Epstein bị phát hiện "tự tử" trong nhà giam hôm 10-8.

Thông điệp được diễn viên hài kiêm người ủng hộ ông Trump, Terrence Williams, đăng tải với nội dung: "Tôi đã thấy xu hướng bây giờ là hashtag #TrumpBodyCount nhưng chúng ta biết ai làm điều này. Epstein đã có thông tin về (cựu Tổng thống Mỹ) Bill Clinton và giờ ông ấy đã chết".

Một phát ngôn viên của ông Clinton sau đó phản ứng trên mạng xã hội Twitter: "Thật vô lý và tất nhiên là không đúng sự thật. Ông Donald Trump biết điều đó. Ông ấy đã kích hoạt "Tu chính án thứ 25" chưa?".

Cựu Tổng thống Bill Clinton. Ảnh: AP

Vụ tỉ phú Epstein tự tử trong nhà giam ở TP New York đã gây phẫn nộ cho các luật sư đang tìm kiếm công lý cho những nạn nhân của ông này, đồng thời khiến Bộ Tư pháp vào cuộc điều tra.

Bộ trưởng Tư pháp William Barr cho biết cần phải trả lời câu hỏi quan trọng về cái chết của ông Epstein.

Trong khi báo The New York Times và các phương tiện truyền thông khác đưa tin ông Epstein treo cổ tự tử, văn phòng giám định y tế TP New York không xác nhận nguyên nhân cái chết của người này.

Tỉ phú Jeffrey Epstein. Ảnh: SCMP

Nhà tù nơi ông Epstein được phát hiện tự tử. Ảnh: Reuters

Sự việc xảy ra 1 ngày sau khi tòa án New York cung cấp thông tin mới về cáo buộc tình dục đối với ông Epstein. Tỉ phú này xuất hiện tại tòa án gần đây nhất là vào ngày 31-7 khi một thẩm phán nói với ông ta rằng phiên xử sẽ không bắt đầu cho đến trước tháng 6-2020.

Nếu bị kết án, ông Epstein, 66 tuổi, có thể đối mặt án tù 45 năm, tức là dành hết phần đời còn lại sau song sắt.

Nhà tù ở quận Manhattan, nơi thường giam giữ các nghi phạm đang chờ hoặc trong quá trình xét xử, được coi là một trong những nhà tù an ninh nhất ở Mỹ. Trùm ma tuý Mexico Joaquin "El Chapo" Guzman cũng từng "bóc lịch" hơn 2 năm tại đây. Vì vậy, người ta hoài nghi việc ông Epstein treo cổ dù được gắn thiết bị theo dõi tự tử 24/24.