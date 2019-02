Quan chức Venezuela - Mỹ bí mật gặp nhau

15/02/2019 21:56

Trả lời hãng tin AP, ông Maduro cho biết sẵn sàng gặp ông chủ Nhà Trắng để tìm giải pháp ngay cả khi chỉ trích ông Trump vì công nhận thủ lĩnh đối lập Juan Guaido là "tổng thống lâm thời hợp hiến" của Venezuela. Theo tiết lộ của ông Maduro, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Jorge Arreaza đã bí mật gặp ông Elliott Abrams, đặc phái viên của Mỹ về Venezuela, 2 lần tại TP New York. Nhà lãnh đạo này nói 2 cuộc gặp kéo dài vài giờ nhưng không cho biết thêm chi tiết. Thay vào đó, ông tuyên bố sẽ không từ bỏ quyền lực để chấm dứt thế đối đầu căng thẳng hiện nay.



Trong khi đó, 2 quan chức Venezuela giấu tên cho biết 2 cuộc gặp trên diễn ra theo yêu cầu của phía Mỹ. Theo họ, cuộc gặp đầu tiên diễn ra một cách căng thẳng hôm 26-1, khi ông Abrams chỉ trích chính quyền ông Maduro và đe dọa triển khai quân. Cuộc gặp thứ hai diễn ra hôm 11-2 và bớt "nóng". Lần này, quan chức Mỹ cảnh báo các biện pháp trừng phạt cứng rắn của Washington đủ "lật đổ" ông Maduro dù quân đội Venezuela tiếp tục hậu thuẫn nhà lãnh đạo này.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (trái) trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm 14-2 Ảnh: AP

Bất chấp giọng điệu gay gắt từ Washington, giới chức Venezuela xem 2 cuộc gặp trên là dấu hiệu cho thấy vẫn còn cơ hội nói chuyện với Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn với AP, ông Maduro cho biết Bộ trưởng Arreaza đã mời ông Abrams đến Venezuela.

Trong khi đó, ông Jose Manuel Olivares, Phó Chủ tịch quốc hội Venezuela do phe đối lập kiểm soát hôm 14-2, nói với đài Sputnik rằng "chính phủ mới" của Venezuela sẽ tìm cách tiếp xúc với Nga để bàn về những vấn đề cùng quan tâm, trong đó có các hợp đồng giữa Moscow và Tập đoàn Dầu khí nhà nước PDVSA của Venezuela. Nga cho đến giờ không công nhận ông Guaido và vẫn xem chính quyền ông Maduro là đối tác của mình.

Trước đó một ngày, Tòa án Công lý Tối cao Venezuela ra phán quyết không công nhận quyết định của quốc hội về việc bổ nhiệm ban lãnh đạo mới của PDVSA và Citgo, công ty con của PDVSA tại Mỹ. Tòa này còn ra lệnh bắt giữ, cấm xuất cảnh và phong tỏa tài sản trên lãnh thổ Venezuela đối với những nhân vật được quốc hội bổ nhiệm nói trên.

Ngoài quyền kiểm soát PDVSA, chính quyền ông Maduro và phe của tổng thống tự phong Guaido còn đối đầu xung quanh chuyện cho phép viện trợ vào Venezuela. Ông Maduro cho rằng một bước đi như thế sẽ mở đường cho sự can thiệp quân sự của Mỹ. Trong khi đó, ông Carlos Vecchio, đại diện của ông Guaido tại Mỹ, tuyên bố ưu tiên hàng đầu lúc này là đưa hàng viện trợ nước ngoài vào Venezuela ngày 23-2. Theo sau một hội nghị do Tổ chức Các nước châu Mỹ (OAS) tổ chức tại Washington hôm 14-2, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết 25 nước đã cam kết viện trợ tổng cộng 100 triệu USD cho Venezuela.

Hoàng Phương