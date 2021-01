Theo Reuters, Trung Quốc ra quyết định trừng phạt các quan chức cấp cao thời ông Trump ngay lúc lễ nhậm chức tổng thống của ông Joe Biden diễn ra. Danh sách những cựu quan chức và cố vấn nói trên bao gồm những thành viên nội các thời ông Trump như cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, cựu Cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien, cựu Bộ trưởng Y tế Alex Azar, cựu Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton.

Ngoài ra, còn có một số quan chức khác gồm cựu Trợ lý Ngoại trưởng David Stilwell, cựu Phó cố vấn an ninh quốc gia Matthew Pottinger, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Kelly Craft, cựu cố vấn Nhà Trắng Steven Bannon.

Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo bị Trung Quốc đưa vào danh sách trừng phạt. Ảnh: Reuters

Lý do về việc trừng phạt được đưa ra trong thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc: "Trung Quốc quyết định trừng phạt 28 người đã can thiệp nghiêm trọng nội bộ của Trung Quốc". Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, các nhân vât này "đã lên kế hoạch, thúc đẩy và thực thi hàng loạt động thái điên cuồng can thiệp nghiêm trọng vào các công việc nội bộ của Trung Quốc, làm xói mòn các lợi ích của Trung Quốc, xúc phạm nhân dân Trung Quốc và làm gián đoạn trầm trọng quan hệ Trung-Mỹ".



Tuyên bố nhấn mạnh: "Các cá nhân này và các thành viên gần gũi trong gia đình của họ bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Macau. Họ cùng các công ty và thể chế liên quan đến họ cũng bị hạn chế trong việc giao lưu và làm ăn với Trung Quốc".

Cựu Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton (phải) cũng bị Bắc Kinh trừng phạt. Ảnh: AP

Danh sách các quan chức Mỹ mà Trung Quốc tuyên bố trừng phạt đa phần đều sẽ không nắm giữ chức vụ trong chính quyền mới của Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, đây được cho là động thái cứng rắn của Trung Quốc trước những tuyên bố nhằm vào nước này trong những ngày cuối của chính quyền ông Trump. Động thái mới nhất của Bắc Kinh là một dấu hiệu cho thấy sự tức giận, theo Reuters.



Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Pompeo và những người bị trừng phạt khác vẫn chưa đưa ra bình luận về lệnh trừng phạt này của Bắc Kinh. Vài hôm trước, khi chuẩn bị rời chức vụ Ngoại trưởng, ông Mike Pompeo khẳng định Trung Quốc phạm tội "diệt chủng và tội ác chống lại loài người" trong cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Trong phiên điều tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện hôm 19-1, ông Antony Blinken, người được Tổng thống Joe Biden đề cử vào chức Ngoại trưởng, cũng đồng ý với tuyên bố diệt chủng. Theo các chuyên gia tuyên bố diệt chủng sẽ dự báo một khởi đầu đặc biệt khó khăn cho mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc dưới thời Tổng thống Biden.

Sau khi Washington cáo buộc Bắc Kinh "diệt chủng", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói Ngoại trưởng Mỹ Pompeo "khét tiếng nói dối".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nói dối. Ảnh: AP