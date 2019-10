"Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã vào bên trong Ras al-Ain nhưng họ sẽ không ở lại được lâu, họ sẽ phải rút lui. Họ đã bị quân đội Syria bao vây. Vì thế, chúng tôi không sợ" - bà Kazan tuyên bố khi được hỏi liệu các thị trấn Ras al-Ain và Tal Abyad đã bị Ankara kiểm soát hoàn toàn chưa.



Bà Kazan còn nhấn mạnh mặc dù Syria hiện ưu tiên các chính sách ngoại giao để giải quyết xung đột, họ sẽ không tha thứ cho bất cứ sự chiếm đóng nào của lực lượng nước ngoài trên lãnh thổ của mình.



Đoàn xe quân sự Mỹ tại biên giới Iraq - Syria hôm 21-10, sau khi rút khỏi Bắc Syria Ảnh: REUTERS

Trước đó, cùng ngày, theo đài truyền hình nhà nước Syria, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào Ras al-Ain sau khi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu rời khỏi khu vực. Không lâu sau đó, SDF và Ankara xác nhận thông tin này.

Trước đó, vào ngày 9-10, Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng người Kurd sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rút quân khỏi Đông Bắc Syria. Dù vậy, báo The New York Times hôm 20-10 dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ cho biết ông chủ Nhà Trắng đang nghiêng về phương án giữ lại khoảng 200 binh sĩ Mỹ ở Đông Syria nhằm chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cũng như ngăn chặn quân chính phủ Syria và Nga tiến vào khu vực.