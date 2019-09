Thay vì đi từ trái đất lên mặt trăng, các nhà khoa học muốn neo giữ một hệ thống từ tòa tháp trên mặt trăng. Tòa tháp này sẽ đưa các vệ tinh vào quỹ đạo địa tĩnh.

Các nhà khoa học gọi đây là Spaceline.

"Chúng tôi đưa ra các nguồn gốc như là một mô tả đầy đủ, độc lập về mặt vật lý và toán học của ý tưởng này. Điều mà chúng tôi và các nhà tác giả trước đó đã ngạc nhiên khi phát hiện ra là rất hợp lý và có thể giám sát khi có bước tiến quan trọng trong việc phát triển sức chứa của chúng ta như một chủng loài di chuyển vào hệ mặt trời" – hai nhà khoa học Zephyr Penoyre và Emily Sandford cho biết trong tài liệu nghiên cứu.

Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học thật sự cung cấp nghiên cứu toán học chứng minh khả năng thực hiện được. Ảnh: Tech Crunch

Theo đó, ý tưởng này sử dụng nhiều thiết bị nâng đỡ hơn là một tòa tháp. Vật liệu chắc chắn và mỏng nhẹ như chì dùng trong bút chì là chất liệu lý tưởng để thực hiện.

Nhớ một cái móc mỏng nên có thể làm một đường dây dài hơn 360.000 km từ mặt trăng đến trái đất. Đây sẽ là khoảng cách an toàn ở trên trái đất, nơi sẽ bị tách ra khỏi các tác động của môi trường và vệ tinh.

Bất kỳ phương tiện nào lên mặt trăng có thể đồng bộ với Spaceline và sử dụng lực đẩy mặt trời để di chuyển lên mà không cần dùng nhiên liệu.

Phương tiện lên mặt trăng là chìa khóa cho con người đến định cư tại các hành tinh khác trong tương lai. Mặt trăng có thể là trạm trung chuyển để di chuyển đến sao Hỏa.

Các nhà khoa học cho biết có thể thực hiện thang máy không gian. Ảnh: Michel Paz, Jeremy Thomas/ Mit Technology Review

Ý tưởng này đã được nhà văn viễn tưởng Arthur C. Clarke đề xuất trong cuốn tiểu thuyết "The Fountains of Paradise" xuất bản vào năm 1979. Ông đưa ra một chiếc thang máy cao hơn 40.000 km, có thể đưa mọi thứ lên trên cao, vượt qua lực hấp dẫn. Tuy nhiên, lý thuyết này đã bị loại bỏ vì không có vật liệu nào đủ chắc chắn để tạo đủ trọng lượng cho tòa tháp.

Trên thực tế, Công ty công nghệ Thoth technology của Canada đã đăng ký bản quyền cho ý tưởng thang máy không gian của mình với đề xuất tòa tháp cao gần 20.000 km.

Thậm chí, có tin đồn cho rằng Google cũng đang tiến hành một dự án tương tự trong phòng thí nghiệm công ty X.