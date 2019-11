Tháng trước, Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào các tay súng người Kurd ở Syria. Sau khi chiếm giữ một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Bắc Syria, Ankara đạt được một thỏa thuận với Washington về việc tạo điều kiện cho các tay súng người Kurd rời khỏi khu vực này trong vòng 120 tiếng.

"Những người cam kết với chúng tôi rằng người Kurd sẽ rút khỏi vùng lãnh thổ đó trong vòng 120 tiếng, họ đã không thực hiện được cam kết này" – Tổng thống Erdogan khẳng định, đồng thời tuyên bố sẽ nêu vấn đề khi hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 13-11 tại thủ đô Washington.

Sau thỏa thuận với Washington, Ankara cũng đạt được thỏa thuận với Moscow mà trong đó, người Kurd phải rời khỏi vùng lãnh thổ sâu 30 km bên trong biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 150 tiếng.

"Cả Mỹ lẫn Nga đều không thể thuyết phục người Kurd rời khỏi khu vực" – ông Erdogan nói.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters

Các tay súng người Kurd là đồng minh của Washington trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria nhưng lại bị Ankara xem là một nhóm khủng bố.

Cũng trong ngày 7-11, Tổng thống Erdogan khẳng định các cuộc giao tranh ở Syria vẫn tiếp diễn và nhiều tay súng người Kurd thiệt mạng trong lúc chiến đấu.

Trước đó 1 ngày, ông Mazloum Kobani, chỉ huy Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu, khẳng định SDF sẽ hợp tác trở lại với liên quân do Mỹ dẫn đầu để chống các phần tử IS ở Syria.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi ông Kobani tham dự các cuộc họp cấp cao với giới lãnh đạo liên quân. Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện sự tức giận với các nhà lập pháp Mỹ mời ông Kobani đến Washington họp về Syria.