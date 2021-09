Thủ tướng Trudeau tháng rồi kêu gọi tiến hành bầu cử vào ngày 20-9, 2 năm trước lịch trình. Lúc này, đảng Tự do của ông đang dẫn đầu với cách biệt lớn và trông như có thể giành lại thế đa số Quốc hội đã đánh mất vào năm 2019.

Đối thủ chính của Thủ tướng Trudeau, lãnh đạo đảng Bảo thủ Erin O'Toole, khi đó liên tục chỉ trích ông vì kêu gọi bỏ phiếu giữa khủng hoảng Covid-19.

Thế nhưng, kết quả khảo sát mới nhất do Nanos, Ekos cùng những công ty khác công bố cho thấy hy vọng của đảng Tự do dần phai nhạt vì cử tri đã "ngán ngẩm" với Thủ tướng Trudeau, người cầm quyền kể từ năm 2015.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau từng hy vọng nỗ lực kiểm soát Covid-19 có thể giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sớm. Ảnh: Reuters

Hôm 3-9, một nhà chiến lược của đảng Tư do khẳng định lời kêu gọi bỏ phiếu sớm của Thủ tướng Trudeau đã "phản tác dụng" vì bị cử tri xem là hành động "sai trái" và "tham lam".

Kết quả khảo sát của Nanos cho thấy tỉ lệ ủng hộ dành cho các đảng Bảo thủ, Tự do và Dân chủ mới lần lượt là 35,7%, 30,7% và 18,3%. Khảo sát của Ekos cũng cho thấy tỉ lệ ủng hộ dành cho đảng Bảo thủ là 35,5%, so với 30,7% của đảng Tự do.

Nếu xu hướng này được duy trì đến ngày bầu cử, ông O’Toole nhiều khả năng giành được một chính quyền thiểu số. Trong màn tranh luận hôm 3-9 với ông O’Toole, Thủ tướng Trudeau khẳng định nếu trường hợp này xảy ra, một cuộc bầu cử khác có thể được tổ chức trong vòng 18 tháng.

Đối thủ chính của Thủ tướng Justin Trudeau, lãnh đạo đảng Bảo thủ Erin O'Toole. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, giới chức y tế Canada ngày 3-9 công bố mô hình cho thấy số ca nhiễm mới có thể vượt mức đỉnh của làn sóng lây nhiễm thứ 3 trong tháng này.

Họ cảnh báo nếu tỉ lệ tiêm phòng ở nhóm dân số trưởng thành trong độ tuổi 18-39 không gia tăng, hệ thống y tế Canada có thể quá tải. Tỉ lệ tiêm phòng đầy đủ ở nhóm đủ điều kiện tiêm của quốc gia này hiện khoảng 77%.

Các nhà chiến lược đảng Tự do hy vọng tỉ lệ ủng hộ dành cho họ sẽ được cải thiện khi người dân Canada bắt đầu chú ý hơn đến bầu cử sau lễ Lao động 6-9 và 2 màn tranh luận sắp tới. Trong 2 chiến dịch tranh cử gần đây nhất, Thủ tướng Trudeau giành chiến thắng nhờ sự ủng hộ muộn của cử tri.