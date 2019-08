Một bản đánh giá cập nhật của Bộ An ninh Nội địa Mỹ về các vấn đề riêng tư hôm 7-7 được công bố hôm 30-8 đã hủy lệnh cấm các nhân viên an ninh tạo tài khoản giả trên mạng xã hội. Tuyên bố của USCIS lý giải các tài khoản và danh tính giả sẽ giúp các nhà điều tra dễ dàng tìm kiếm bằng chứng tiềm ẩn về hành vi gian lận hoặc đe dọa an ninh trong quá trình quyết định có cho phép ai đó vào Mỹ hay không.

Sự thay đổi trong chính sách trước đó đã được Bộ Ngoại giao Mỹ triển khai khi yêu cầu người xin thị thực Mỹ nộp tên tài khoản mạng xã hội của họ vào tháng 6 vừa qua, bước đi đáng kể của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc tăng cường sàng lọc người nhập cư cũng như du khách.

Các nhân viên USCIS có thể tạo các tài khoản mạng xã hội giả để kiểm tra những người nước ngoài xin cấp thị thực, thẻ xanh và nhập tịch. Ảnh: AP

Hiện chưa rõ chính xác việc tạo tài khoản mạng xã hội giả sẽ hiệu quả như thế nào với các chính sách của các nền tảng như Facebook và Twitter, cả hai đều nêu rõ việc mạo danh là vi phạm các điều khoản sử dụng.



Bản đánh giá nói trên nêu rõ giới chức trách chỉ có thể xem những thông tin công khai có sẵn trên mạng xã hội của người dùng mà không thể kết bạn hoặc theo dõi một cá nhân nào đó, những người làm công việc này cũng phải trải qua quá trình huấn luyện hàng năm. Các nhân viên an ninh cũng không được phép tương tác với người dùng trên các trang mạng truyền thông xã hội và chỉ có thể xem thụ động thông tin có sẵn.

Ông Mike German, một nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) về hưu, cho biết điều quan trọng là phải đưa ra các hướng dẫn cụ thể và các nhà lập pháp phải đặt nghi vấn để đảm bảo không có sự lạm dụng. Cựu quan chức này nhận định: "Thật dễ dàng để tạo ra một tài khoản mà việc sử dụng chúng là phù hợp và hoàn toàn cần thiết nhưng nó cũng có thể bị lạm dụng. Chúng chỉ nên được sử dụng trong trường hợp thực sự cần thiết".