Khi tàu du lịch Ovation of the Seas vừa cập cảng Tauranga, cặp vợ chồng mới cưới gọi điện về cho bố mẹ phấn khích khoe họ sẽ đến núi lửa. Mẹ vợ kể với tờ The Washington Post: "Khi ấy, chồng tôi nói đùa rằng hy vọng núi lửa không "nổi giận"".

Lời nói đùa hóa thành sự thật đau lòng, Matthew sau đó để lại tin nhắn thoại với giọng hoảng loạn, báo với gia đình biết cả hai bị bỏng rất nặng do núi lửa phun trào.

"Matthew nói sẽ cố gắng liên lạc khi có thể, nhưng khi đó Matthew nói chuyện và gọi điện thoại rất khó khăn. Tay cháu bị bỏng nặng đến nỗi khó gọi điện thoại" – người nhà của vợ chồng mới cưới kể.

Vợ chồng người Mỹ Matthew và Lauren Urey Ảnh: FACEBOOK

Khi nghe tin, mẹ của Lauren rất hoảng loạn. "Tôi không biết phải làm gì. Tôi muốn khóc nhưng lại không khóc nổi" – mẹ của Lauren cho biết. Bà sau đó tỏ ra tức giận vì nếu hai vợ chồng được cảnh báo trước thì ắt hẳn sẽ không du lịch đến đó.

Thực tế, Hệ thống giám sát rủi ro địa chất học New Zealand (GeoNet) đưa ra nhiều báo cáo về "tình trạng núi lửa trên đảo bất ổn" từ cuối tháng 10.

Matthew, 36 tuổi, được đưa đến một bệnh viện ở TP Christchurch với hơn 80% cơ thể bị bỏng; trong khi Lauren, 32 tuổi, trải qua phẫu thuật tại một bệnh viện ở TP Auckland khi bỏng hơn 20% cơ thể.

Kể từ đó, gia đình của Matthew và Lauren Urey không nhận thêm được thông tin nào về tình trạng của họ.

Người bị thương trong vụ núi lửa phun trào được đưa đi cấp cứu ngày 9-12. Ảnh: AP

Thủ tướng New Zealand hôm 10-12 xác nhận 5 người tử vong và 8 người mất tích sau vụ núi lửa phun trào vào khoảng 14 giờ 11 (giờ địa phương).



Có rất ít hy vọng tìm được những người mất tích còn sống, sau khi các chuyến bay trinh sát đêm qua không phát hiện dấu hiệu của sự sống và công tác cứu hộ buộc phải dừng lại vì lý do an toàn.

Hơn 30 người đang được điều trị tại bệnh viện, một số nguy kịch do bị bỏng nặng. Có 23 người, bao gồm một số du khách từ tàu du lịch Ovation of the Seas, đã được giải cứu khỏi đảo White. Thông tin ban đầu cho biết một nhóm hơn 30 khách du lịch của tàu Ovation of the Seas xuất phát từ cảng Sydney - Úc tuần trước đã tới đảo White.

Núi lửa đảo White ở New Zealand phun trào lúc 14 giờ 11 phút (giờ địa phương) ngày 9-12. Ảnh: AP

Núi lửa đảo White, tên bản địa là Whakaari, bất ngờ phun trào chiều qua, phát tán cột tro bụi cao khoảng 3,6 km. Ảnh: SKYNEWS

Các nạn nhân bị ảnh hưởng gồm nhiều du khách đến từ Úc, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Malaysia và hướng dẫn viên người New Zealand. Ảnh: REUTERS

Michael Schade là một trong những khách du lịch rời khỏi đảo White chỉ vài phút trước khi núi lửa phun trào. Ảnh: TWITTER

Chỉ vài giây trước khi núi lửa phun trào, hình ảnh trực tiếp từ camera cho thấy một nhóm gần 10 người đi bộ gần miệng núi lửa. Sau đó, hình ảnh đột nhiên tối đen.

Ông Michael Schade, một giám đốc từ TP San Francisco - Mỹ, là một trong những khách du lịch rời khỏi đảo White chỉ vài phút trước khi núi lửa phun trào. Ông Schade kể: "Thật không thể tin nổi. Toàn bộ nhóm du khách đứng ngay mép của miệng núi lửa chỉ 30 phút trước đó".

Một đoạn video khác được quay từ một chiếc thuyền ngoài khơi, cho thấy những đám mây đùn đùn bốc lên từ hòn đảo. Người ta nghe thất giọng kêu gào thất thanh trong đoạn ghi hình này. Trong một clip khác, người ta thấy hòn đảo dường như bị tro bụi bao phủ hoàn toàn.

Hình ảnh do Micahel Schade chụp từ một chiếc thuyền, người may mắn rời đảo cùng gia đình 20 phút trước khi núi lửa phun trào. Ảnh: MAGNUS NEWS

Có thông tin ước tính khoảng 100 du khách có mặt tại khu vực gần núi lửa phun trào. Đại diện cảnh sát John Tims cho biết nhân viên cứu hộ không thể tiếp cận hòn đảo do có nhiều nguy hiểm và dẫn lời các chuyên gia cảnh báo rằng có thể có nhiều vụ phun trào nữa.

Ông Russell Clark, một nhân viên y tế có mặt gần núi lửa phun trào mô tả khung cảnh không khác gì cảnh bộ phim truyền hình "Chernobyl" nói về thảm họa hạt nhân cùng tên được chiếu gần đây. "Tro bụi bao phủ mọi thứ" - ông nói với kênh truyền hình New Zealand.

Đảo White mỗi năm thu hút khoảng 10.000 du khách đến tham quan. Đây là núi lửa có hơn 70% nằm dưới biển và hoạt động tích cực nhất tại nước này.