Tiết lộ những bức ảnh đầu tiên bên trong tàu chở dầu Anh bị bắt

22/07/2019 19:38

Trong một bức ảnh, các thành viên thuỷ thủ đoàn được nhìn thấy ngồi trên sàn tàu. Một quan chức Iran dường như đang nói chuyện với họ trong khi một đống nằm ở bên cạnh. Ngoài ra, một số thuỷ thủ ở trong bếp và những người khác ngồi xung quanh một chiếc bàn.

Trước đó, Iran công bố đoạn video quay cảnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đeo mặt nạ, cầm súng máy đổ bộ lên boong tàu Stena Impero từ một chiếc trực thăng và bắt giữ 23 thành viên thuỷ thủ đoàn.

Một số thuỷ thủ ở trong bếp và những người khác ngồi xung quanh một chiếc bàn. Ảnh: Sky News

Các thuỷ thủ đến từ Ấn Độ, Latvia, Nga và Philippines. Tất cả được cho là vẫn khoẻ mạnh. Cha của thuỷ thủ Dijo Pappachan (Kochi - Ấn Độ) cho biết ông và gia đình đã bị "sốc" trước tình huống này.

"Hôm 18-7, nó gọi điện và nói chuyện với mẹ, thông báo đang trên đường từ Dubai đến Ả Rập Saudi và con tàu bị Iran bắt giữ" – ông TV Pappachan nói với báo Khaleej Times. "Tất cả 23 thành viên thuỷ thủ đoàn ra nước ngoài để làm việc. Họ ở trên tàu để kiếm sống. Chúng tôi đang cầu nguyện cho họ trở về an toàn".

Trong khi đó, một đoạn ghi âm do Công ty Quản lý Rủi ro An toàn hàng hải Dryad Global (Anh) công bố hôm 21-7 đã giải thích lý do tại sao tàu khu trục hộ tống tàu Stena Impero không thể bảo vệ nó khi bị IRGC bắt chuyển hướng về cảng Bandar Abbas của Iran.

Một nhân viên quân sự Iran yêu cầu tàu Stena Impero thay đổi hành trình nếu muốn an toàn. Một sĩ quan Anh sau đó nói với một tàu tuần tra của Iran: "Hãy xác nhận các bạn không có ý định vi phạm luật pháp quốc tế bằng cách cố tình lên tàu Stena Impero một cách bất hợp pháp". Cuối cùng, con tàu vẫn bị IRGC bắt giữ.

Các quan chức London cho biết tàu khu trục HMS Montrose khi ấy cách hiện trường khoảng 60 phút di chuyển, quá xa để có thể can thiệp.





Phạm Nghĩa (Theo Sputnik, Sky News, CBC)