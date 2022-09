Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Biden nhấn mạnh: "Nói một cách thẳng thắn, Nga đã vi phạm nghiêm trọng các điều khoản cơ bản của Hiến chương Liên Hiệp Quốc".

Tổng thống Biden chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin huy động quân dự bị và dọa sử dụng vũ khí hạt nhân trong xung đột ở Ukraine. Theo ông Biden, ông Putin đã tuyên bố phải hành động và mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vì Moscow "bị đe dọa". Bình luận về ý này, Tổng thống Biden nói rằng "không ai đe dọa Nga cả".



Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 21-9. Ảnh: Reuters

Trong phát biểu của mình, ông Biden cho rằng Nga đã đưa ra lời đe dọa thiếu trách nhiệm về việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Trước đó, Tổng thống Putin tuyên bố Moscow sẽ sử dụng "sức mạnh của toàn bộ kho vũ khí" nếu phải đối mặt với mối đe dọa hạt nhân từ phương Tây.



Ông Biden nêu rõ chiến tranh hạt nhân không thể chiến thắng và không bao giờ được phép bắt đầu.

Ông Biden cũng cho rằng xung đột ở Ukraine là nguyên nhân dẫn tới bất ổn an ninh lương thực khắp thế giới. Do đó, Tổng thống Biden tuyên bố Washington sẽ đóng góp thêm 2,9 tỉ USD giúp tăng cường an ninh lương thực toàn cầu. Bên cạnh đó, ông Biden kêu gọi đảm bảo thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc ở biển Đen được gia hạn.

Giới quan sát lo ngại nhà máy Zaporizhzhia có nguy cơ trở thành ngòi nổ cho một sự cố hạt nhân. Ảnh: BBC

Phản ứng nêu trên của ông Biden được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz bày tỏ ý không tán thành với động thái của ông Putin.



Về phía Nga, Tổng thống Putin hôm 21-9 tuyên bố Nga sẽ tiếp tục bảo vệ tự do và độc lập, văn hóa và truyền thống của mình vì lợi ích của các thế hệ tương lai và một tương lai tuyệt vời. Phát biểu được hãng tin TASS trích dẫn tại lễ hội nhân kỷ niệm 1.160 năm ngày thành lập nhà nước Nga.

Theo ông Putin, "trở thành một phần của nền văn minh Nga đa dạng là hạnh phúc", nhưng đó cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ. Ông Putin nói: "Nền văn minh của chúng ta là nguyên bản, có con đường riêng" và "đó là điều quan trọng nhất" với người dân Nga.