Ông Biden đến Kiev bằng tàu hỏa trong chuyến đi không thông báo trước khi ông đến thăm Ba Lan. Tờ The New York Times đưa tin chuyến thăm được giữ bí mật vì lo ngại về an ninh.



Nhiều người trong đội ngũ của Tổng thống Biden được cho là không muốn ông đến Ukraine vì lo cho sự an toàn của ông. Tờ Politico hôm 19-2 đưa tin chuyến đi tới Ukraine ban đầu “bị loại trừ hoàn toàn”, sau khi các trợ lý của ông Biden cảm thấy rằng tổng thống Mỹ không nên mạo hiểm như vậy.