Đài CNN bình luận động thái trên của Tổng thống Joe Biden đánh dấu bước đột phá đáng kể của lưỡng đảng Mỹ về một trong những vấn đề chính sách gây tranh cãi nhất ở Washington. "Ơn trời, nó sẽ cứu được rất nhiều sinh mạng" - Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng khi ông ký luật kiểm soát súng đạn - tên chính thức là Đạo luật Cộng đồng an toàn hơn.

Trước đó, hôm 24-6, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật này với số phiếu thuận/phiếu chống là 234/193. Thượng viện Mỹ cũng thông qua dự luật trong một cuộc bỏ phiếu tối 23-6.

Trong bài phát biểu hôm 25-6, Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ gặp các thành viên của Quốc hội Mỹ - những người ủng hộ Đạo luật Cộng đồng an toàn hơn - tại một sự kiện của Nhà Trắng dự kiến tổ chức vào ngày 11-7 sau khi ông thăm châu Âu và trở về nước.



Tổng thống Joe Biden ký luật kiểm soát súng đạn hôm 25-6. Ảnh: Reuters

"Mặc dù đạo luật này không có mọi thứ tôi muốn nhưng nó bao gồm các hành động mà tôi đã kêu gọi từ lâu để cứu những sinh mạng... Nếu chúng ta có thể đạt được sự thỏa hiệp về súng, chúng ta có thể đạt được sự thỏa hiệp về những vấn đề quan trọng khác, từ chăm sóc sức khỏe cựu chiến binh đến sự đổi mới của Mỹ và nhiều hơn nữa. Tôi biết còn nhiều việc phải làm và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ" - Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh.

Đạo luật Cộng đồng an toàn hơn bao gồm khoản tiền 750 triệu USD giúp các bang thực hiện các chương trình can thiệp khủng hoảng, chẳng hạn thông qua lệnh của tòa án để tạm thời ngăn chặn những cá nhân gặp khủng hoảng tiếp cận vũ khí. Tiền cũng dùng để tài trợ cho các chương trình can thiệp khủng hoảng khác như tòa án sức khỏe tâm thần, tòa án ma túy và tòa án cựu chiến binh.



Đạo luật sẽ lấp đi một số kẽ hở về kiểm soát súng đạn ở Mỹ, cấm bất cứ ai bị kết án về tội phạm bạo lực gia đình sở hữu súng, khuyến khích các bang đưa hồ sơ vị thành niên vào Hệ thống Kiểm tra lý lịch hình sự quốc gia, quy định mua súng đối với các đối tượng ở độ tuổi từ 18-21...