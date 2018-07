Tổng thống Mỹ quyết đấu thương mại

26/07/2018 22:07

Được công bố 2 ngày trước chuyến thăm của ông chủ Nhà Trắng tới bang Iowa - một bang quan trọng về mặt chính trị và là nơi sản xuất đậu nành hàng đầu nước Mỹ - hôm 26-7, gói hỗ trợ nói trên dường như nhằm thể hiện sự quan tâm của Tổng thống Trump đối với nông dân và ông đang bảo vệ họ khỏi những hậu quả tồi tệ nhất của cuộc chiến tranh thương mại do chính ông khởi xướng. Tuy nhiên, theo The New York Times, khoản tiền cứu trợ do Bộ Nông nghiệp công bố này cũng là dấu hiệu cho thấy người đứng đầu nước Mỹ đang phớt lờ lo ngại của nông dân - những người được cho là cần thương mại chứ không cần cứu trợ, cũng như giới chức lập pháp và thậm chí cả những phụ tá thân cận của mình, để tiếp tục mở rộng cuộc chiến thuế quan.



Một nghiên cứu cho thấy nông dân trồng đậu nành, bắp và lúa mỳ của Mỹ thiệt hại khoảng 13 tỉ USD vì chiến tranh thương mại Ảnh: REUTERS

Theo bình luận của đài CNBC, trong cuộc chiến thương mại lần này, đậu nành, thịt heo, thịt bò là những mặt hàng thiệt hại nghiêm trọng nhất, động chạm đến lợi ích của nông dân. Điều này rõ ràng gây bất lợi lớn đối với ông chủ Nhà Trắng và Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Theo tranh luận của giới chức chính quyền, gói hỗ trợ trên sẽ giúp nông dân xoa dịu "thương tích" trong khi thuyết phục các nước khác rằng họ phải nhượng bộ để thúc đẩy các thỏa thuận thương mại với nền kinh tế số 1 thế giới.

Quả thực đã có những nhượng bộ trong thỏa thuận được cho là đột phá tại cuộc họp kéo dài hơn 2 giờ giữa Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker và ông Trump tại Nhà Trắng hôm 25-7. Cụ thể, hai bên đã nhất trí hợp tác để hạ thấp rào cản thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Theo trang Business Day, trong khi EU chịu hạ thuế với đậu nành Mỹ thì việc ông Trump đồng ý dừng kế hoạch đánh thuế nhập khẩu ôtô cũng là một nhượng bộ không nhỏ.

Theo BBC, đích thân ông Trump thông báo hai bên đã nhất trí một "giai đoạn mới" trong quan hệ song phương cũng như phối hợp hướng đến mục tiêu không thuế quan, không rào cản phi thuế quan và không trợ cấp ở lĩnh vực hàng công nghiệp không tự động. Hai bên cũng thống nhất phối hợp để tăng cường thương mại trong các lĩnh vực dịch vụ và nông nghiệp, trong đó EU sẽ đẩy mạnh nhập khẩu đậu nành từ Mỹ. Ngoài ra, tổng thống Mỹ khẳng định hai bên sẽ giải quyết vấn đề liên quan đến thuế nhôm, thép và các biện pháp trả đũa song phương hiện nay.

Thu Hằng