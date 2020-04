Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) hôm 13-4 cho biết quyết định này được đưa ra tại phiên họp Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA), tức Quốc hội Triều Tiên, một ngày trước đó. Trong số những nhân vật mới được đưa vào SAC có Bộ trưởng Ngoại giao Ri Son-gwon; Bộ trưởng An ninh Nhân dân Kim Jong-ho; Bộ trưởng các lực lượng vũ trang Kim Jong-gwan; ông Ri Pyong-chol, người dẫn đầu các chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên… Theo ông Rachel Lee, cựu chuyên gia phân tích của chính phủ Mỹ về vấn đề Triều Tiên, đây là sự thay đổi nhân sự quy mô khá lớn liên quan tới SAC mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang làm chủ tịch.



Phiên họp Hội đồng Nhân dân Tối cao diễn ra hôm 12-4 tại thủ đô Bình Nhưỡng - Triều Tiên Ảnh: RODONG SINMUN

Cuộc họp của SPA diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên khẳng định không có ca bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) nào bất chấp dịch bệnh này đang hoành hành trên thế giới. "Chiến dịch chống dịch khẩn cấp sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, trong đó ưu tiên đến tính mạng và sự an toàn của người dân" - một báo cáo trình lên SPA khẳng định. Cuộc họp của SPA diễn ra một ngày sau khi ông Kim Jong-un kêu gọi tiến hành các biện pháp nghiêm ngặt hơn để bảo vệ người dân trước dịch Covid-19. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vào tuần rồi nói với hãng tin Reuters rằng Triều Tiên thông báo đã xét nghiệm ít nhất 700 người và cách ly hơn 500 người nhưng chưa ghi nhận ca Covid-19 nào.

Theo ông Lee, việc Triều Tiên vẫn tổ chức cuộc họp của SPA cho thấy nước này tin tưởng vào khả năng ứng phó với tình huống liên quan đến Covid-19. Đáng chú ý, tại phiên họp này, Bình Nhưỡng thông báo ngân sách y tế trong năm nay tăng 7,4%. Trong khi đó, 15,9% ngân sách được dành cho quốc phòng giữa lúc đàm phán hạt nhân với Mỹ vẫn đang bế tắc.