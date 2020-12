Bloomberg ngày 29-12 cho biết số liệu được công bố cách đây 2 ngày bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC).

Theo nghiên cứu của CDC, khoảng 4,4% số người xét nghiệm virus SARS-CoV-2 sở hữu kháng thể có thể chống lại mầm bệnh, cho thấy họ đã mắc Covid-19 cách đây một thời gian.

Dựa vào tỉ lệ này, cứ 11 triệu người ở TP Vũ Hán – nơi được cho là bùng phát dịch Covid-19 đầu tiên - thì có tới 500.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2, gấp gần 10 lần so với 50.000 trường hợp được cơ quan y tế Trung Quốc báo cáo hồi giữa tháng 4.

Trung Quốc trước đó bị cộng đồng quốc tế chỉ trích vì "không xử lý hiệu quả dịch Covid-19 từ đầu, để nó lan ra khắp thế giới".

Trong khi đó, Mỹ thắc mắc về việc Trung Quốc kiểm đếm số ca mắc bệnh và tử vong do Covid-19 ở TP Vũ Hán. Theo Bloomberg, có thực tế rằng các cơ quan y tế thường báo cáo số ca mắc bệnh và tử vong dưới mức thực tế do khả năng xét nghiệm có thể bị hạn chế và các bệnh viện quá tải với số lượng bệnh nhân tăng đột biến.

Tại Nga, các quan chức nước này ngày 28-12 cũng thừa nhận số người chết vì Covid-19 ở đây "nhiều gấp 3 lần những gì được báo cáo trước đó". Cách đây vài tháng, Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố tỉ lệ tử vong do Covid-19 ở mức thấp, dấu hiệu cho thấy "thành công của Moscow trong cuộc chiến chống lại đại dịch".

Một bệnh nhân tiêm vắc-xin Sputnik V ở thủ đô Moscow - Nga. Ảnh: AP

The Guardian đưa tin cơ quan thống kê nhà nước Rosstat cho hay số người chết tại Nga từ tháng 1 đến tháng 11 do mọi nguyên nhân đã tăng 229.700 trường hợp khi so sánh với năm ngoái. Trong đó, theo Phó Thủ tướng Nga Tatiana Golikova, hơn 81% tỉ lệ tử vong gia tăng trong giai đoạn này là do Covid-19, chiếm hơn 186.000 người.

Nếu dữ liệu cập nhật là đúng thì Nga có số người chết do Covid-19 cao thứ ba thế giới, chỉ sau Mỹ và Brazil.

Moscow đang hy vọng sẽ ngăn chặn được đại dịch thông qua chương trình tiêm chủng vắc-xin triển khai trong tháng này. Nga là quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt vắc-xin Covid-19. Vắc-xin do Nga sản xuất được đặt tên là Sputnik V, cho kết quả đầy hứa hẹn nhưng bị các tạp chí y khoa chỉ trích vì thử nghiệm lâm sàng ngắn.