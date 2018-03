Trung Quốc ngáng đường Mỹ trừng phạt Triều Tiên

03/03/2018 08:39

Mỹ đệ trình yêu cầu trên khoảng 1 tuần trước và gọi đây là động thái "nhằm ngăn chặn các hành động buôn lậu hàng hải bất hợp pháp nhằm mua dầu và bán than của Triều Tiên".

Yêu cầu trên được đưa ra trùng thời điểm Washington quyết định áp đặt các lệnh trừng phạt đơn phương nặng nề nhất lên Bình Nhưỡng, tăng cường áp lực buộc nước này phải từ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Phía Trung Quốc không đưa ra lý do về việc trì hoãn yêu cầu của Mỹ. Cách này thường được sử dụng khi một thành viên của Hội đồng Bảo an muốn có thêm thông tin và có thể được gỡ bỏ nhưng đôi lúc nó sẽ khiến một đề nghị bị chặn lâu dài.

Được biết, ủy ban trên hoạt động dựa theo cơ sở đồng thuận.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters

Nếu được chấp thuận, 33 con tàu, trong số đó có 19 chiếc của Triều Tiên, phải đối mặt với lệnh cấm nhập cảng toàn cầu. Các nước cũng phải hủy bỏ đăng ký với 14 con tàu không phải của Triều Tiên.



Ngoài ra, 27 công ty và 1 cá nhân trong danh sách đen sẽ bị đóng băng tài sản.

Hội đồng Bảo an LHQ đang tăng cường trừng phạt Triều Tiên kể từ năm 2006 để tìm cách ngăn chặn nguồn tài trợ cho chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Các biện pháp bao gồm cấm xuất khẩu than, sắt, chì, hàng dệt may, hải sản và hạn chế Triều Tiên nhập khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ tinh chế.

Hồi tháng 12-2017, Mỹ đề xuất đưa vào danh sách đen 10 con tàu và ủy ban trên đồng ý bổ sung 4 chiếc sau khi Trung Quốc phản dối mạnh tay với 6 chiếc còn lại.

Bảo Hạnh (Theo Reuters)