Truyền thông Syria: Mỹ dùng trực thăng chuyển vàng của IS ở Syria

17/02/2019 18:52

Thông tin trên do đài Sputnik đăng tải lại hôm 17-2.

Theo các nguồn tin địa phương Syria, các hộp lớn chứa một lượng vàng khổng lồ được IS cất giữ ở phía Đông TP al-Shadadi. Trước đó, có thông tin tổ chức này đã chuyển 40 tấn vàng thỏi bị đánh cắp ở TP Mosul – Iraq và các khu vực khác ở Syria tới thị trấn al-Dashisha.

SANA dẫn lời các nguồn tin tiết lộ máy bay trực thăng của quân đội Mỹ đã tới TP Hajun, tỉnh Deir ez-Zor và Dashisha, tỉnh Hasaka để chở các tay súng IS đầu hàng Washington, sau đó chuyển "chiến lợi phẩm" từ thị trấn al-Dashisha.

Mỹ vẫn chưa bình luận về thông tin nói trên.

IS được cho là chuyển 40 tấn vàng thỏi bị đánh cắp ở TP Mosul – Iraq và các khu vực khác ở Syria tới thị trấn al-Dashisha. Ảnh: AP

Washington từng bị cáo buộc tổ chức hoạt động vận chuyển cho thành viên IS. SANA cho biết Mỹ đã sử dụng máy bay trực thăng để sơ tán các thủ lĩnh IS cùng gia đình bọn chúng hoặc chở các tay súng IS đến trại huấn luyện. Tuy nhiên, những thông tin như vậy chưa được kiểm chứng.

Cách đây 2 tháng, hãng tin Tasnim (Iran) dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani cho biết Mỹ "đang vận chuyển các tay súng IS từ Syria đến Afghanistan".

Hồi tháng 9 năm ngoái, SANA cũng đưa tin liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành "một chiến dịch đổ bộ trên không" ở ngoại ô thị trấn al-Marashida – Syria để đưa các thủ lĩnh IS tới một địa điểm không xác định.

Vào tháng 9-2017, một nguồn tin nói với đài Sputnik rằng máy bay trực thăng của quân đội Mỹ đã vận chuyển các thủ lĩnh IS từ tỉnh Deir ez-Zor đến miền Bắc Syria.

Washington thông báo kế hoạch rút lực lượng Mỹ khỏi Syria hồi cuối tháng 12 năm ngoái sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố "đã giành chiến thắng trước IS".

Tuần trước, báo The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức và cựu quan chức Mỹ nói rằng lực lượng Mỹ chuẩn bị rút khỏi Syria vào cuối tháng 4 tới.

Phạm Nghĩa (Theo Sputnik)