Úc vật vã vì nắng nóng

19/01/2019 04:00

Hôm 18-1, nắng nóng kỷ lục được ghi nhận trên khắp miền Đông nước Úc khi nhiệt độ vượt 40 độ C. "Chúng tôi đã chứng kiến 5 ngày liên tục nhiệt độ lên hơn 40 độ C" - ông Blair Trewin, Cơ quan Khí tượng Úc, chia sẻ với đài ABC.



Tại phần lớn bang Victoria - Đông Nam Úc, nhiệt độ vượt mức 41 độ C trong ngày 18-1. Trong khi đó, ở bang New South Wales (NSW) và vùng lãnh thổ thủ đô Úc (ACT), nắng nóng kỷ lục được ghi nhận tại 27 khu vực hôm 17-1. Tại thị trấn Wauchope, bang NSW, đường cao tốc Oxley bắt đầu chảy nhựa hôm 17-1, buộc lực lượng chức năng phải xịt nước làm mát mặt đường để bảo đảm an toàn, theo tờ Argus.

Nhân viên y tế chăm sóc một phụ nữ ngất xỉu vì nắng nóng ở vùng ngoại ô Seven Hills, Sydney - Úc Ảnh: ABC

Không chỉ ban ngày, nhiệt độ ban đêm cũng được ghi nhận cao kỷ lục hôm 17-1 tại khu vực Noona, bang NSW, với 35,9 độ C. Ông Trewin khẳng định đây là đêm nóng nhất mà nước Úc từng trải qua.

Tính đến ngày 18-1, hàng chục đám cháy rừng đã bùng phát ở NSW, buộc Cơ quan Chữa cháy và Cứu hộ bang này ban hành lệnh cấm lửa tuyệt đối ở phần lớn khu vực thuộc Trung NSW, trải dài từ biên giới bang Victoria đến bang Queensland, theo báo The Guardian. Giới chức nhiều bang kêu gọi người dân ở trong nhà, uống nhiều nước và giảm thiểu các hoạt động thể chất, đặc biệt là người lớn tuổi, trẻ em và người mắc bệnh mạn tính. Ở TP Sydney, những người di chuyển bằng tàu hỏa bị cảnh báo tình trạng trễ chuyến vì nhiệt độ tăng cao. Tại các thành phố ven biển, người dân ùa xuống nước để làm mát cơ thể.

Theo báo The Straits Times, nước Úc đang trải qua giai đoạn tháng 1 nóng nhất kể từ năm 1939. Giới chuyên gia dự đoán nhiệt độ hạ xuống vào cuối tuần này nhưng sẽ tăng lại vào đầu tuần tới.

Cao Lực