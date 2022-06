Theo hãng tin AP, Nga yêu cầu Ukraine gỡ bom mìn khỏi biển Đen. Ngày 8-6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc gặp với các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ để đàm phán về kế hoạch có thể cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine thông qua biển Đen.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông hy vọng các vấn đề liên quan đến vận chuyển ngũ cốc từ các cảng ở Ukraine có thể được giải quyết với điều kiện Kiev phải gỡ bỏ bom mìn khỏi vùng nước quanh các cảng này.

Bên cạnh đó, cả Moscow và Ankara đều cho rằng phương Tây nên giảm bớt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow về vấn đề xuất khẩu ngũ cốc của Nga trong bối cảnh cuộc khủng hoảng lương thực thế giới leo thang. Nga cho rằng các hạn chế đối với các tàu và ngân hàng của nước này gây khó trong việc cung cấp ngũ cốc đến các thị trường toàn cầu.

Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ sẽ tạo điều kiện thuận lợi và bảo vệ việc vận chuyển ngũ cốc ở biển Đen. Chính phủ Hy Lạp cũng đề nghị đội tàu vận tải hùng hậu của nước này thực hiện nhiệm vụ này.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov (trái) và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tại cuộc họp báo ở Ankara hôm 8-6. Ảnh: Reuters

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đang thúc đẩy việc hỗ trợ Ukraine xuất khẩu lúa mì và các mặt hàng khác từ cảng Odesa ở phía Nam Ukraine, đồng thời cho phép Nga xuất khẩu ngũ cốc và phân bón ra thị trường toàn cầu. Ông Antonio Guterres cho rằng điều này là cấp bách vì hàng triệu người ở các nước đang phát triển đang đối mặt với nạn đói chưa từng có.



Đài RT cho biết Ukraine và Nga cáo buộc lẫn nhau cản trở xuất khẩu ngũ cốc. Kiev và phương Tây cho rằng bằng cách phong tỏa các cảng trên biển Đen của Ukraine, Nga đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Moscow bác bỏ các cáo buộc, tuyên bố sẵn sàng đảm bảo việc đi lại an toàn cho các tàu chở ngũ cốc và chỉ ra sự gián đoạn bắt nguồn từ việc quân đội Ukraine đặt bom mìn ở bờ biển.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia hôm 8-6, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, ông Alexey Danilov cho biết Kiev sẽ chỉ tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc khi an ninh được đảm bảo. Ông Danilov nhắc lại tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine "trong đó nói rõ rằng vấn đề đầu tiên là an ninh, vấn đề thứ hai là an ninh, vấn đề thứ ba là an ninh".

Thu hoạch lúa mạch ở làng Zhovtneve, Ukraine. Ảnh: Reuters

Trước đó, tại cuộc họp Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 6-6, Chủ tịch hội đồng châu Âu Charles Michel cáo buộc Nga sử dụng nguồn cung lương thực như "một tên lửa vô hình chống lại nước đang phát triển", đồng thời đổ lỗi cho Điện Kremlin về nguy cơ bất ổn lương thực toàn cầu. Sau những cáo buộc này, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc đã rời khỏi cuộc họp.



Ukraine là một trong những nhà xuất khẩu lúa mạch, bắp và dầu hạt hướng dương lớn nhất thế giới, nhưng chiến sự với Nga và việc phong tỏa các cảng của nước này gây trở ngại cho nguồn cung cấp lương thực cho nhiều nước đang phát triển, đặc biệt là ở châu Phi. Các nhà kho tại Ukraine sắp không còn sức chứa nếu 22 triệu tấn ngũ cốc từ mùa thu hoạch trước không được giải phóng.