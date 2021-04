Trùm bất động sản Kosuke Nozaki qua đời ở tuổi 77 vào tháng 5-2018 vì ngộ độc cấp tính. Ông Nozaki tử vong chỉ 3 tháng sau khi cưới Saki Sudo (hiện 25 tuổi).

Kyodo đưa tin vợ của ông Nozaki ngày 28-4 bị bắt với cáo buộc giết chồng bằng cách cho ông này uống một lượng lớn chất kích thích chưa xác định. Tuy nhiên, cảnh sát từ chối tiết lộ liệu Saki Sudo có thừa nhận cáo buộc đầu độc chồng hay không. Trước khi chết, Saki Sudo đã ở một mình với ông Nozaki.

Theo truyền thông Nhật Bản, chất độc có thể đã được pha vào đồ uống vì không tìm thấy dấu vết kim tiêm nào trên cơ thể ông Nozaki. Ngoài ra, người vợ cũng bị khui ra bằng chứng từng tìm kiếm thông tin về chất kích thích trên mạng trước khi chồng chết.

Saki Sudo ở trước nhà ông Kosuke Nozaki ở TP Tanabe, tỉnh Wakayama, vào tháng 6-2018 sau khi ông qua đời. Ảnh: Kyodo

Sau khi kết hôn với ông Nozaki, Saki Sudo nói với gia đình rằng cô đi làm xa để giúp bạn kinh doanh bất động sản. Mẹ Saki Sudo cho biết cô không nói rằng mình đã kết hôn.



Saki Sudo thường xuyên đăng hình ảnh đi du lịch nước ngoài, đến những nơi xa hoa ở Singapore hay đảo Bali (Indonesia). Saki Sudo tự nhận mình kiếm tiền từ việc chơi chứng khoán.

Cái chết đáng ngờ của ông Nozaki thu hút sự chú ý. Ông Nozaki là chủ của nhiều công ty lớn kinh doanh đa ngành nghề, bao gồm một doanh nghiệp bất động sản, một công ty bán rượu và một công ty cho vay nợ. Ông Nozaki đi lên từ con số 0 và bắt đầu con đường kinh doanh bằng cách bán mọi thứ có thể, từ phế liệu đến bao cao su, rượu.

Triệu phú Kosuke Nozaki. Ảnh: Twitter

Ông Nozaki từng khoe chi tới 27,5 triệu USD để thu hút 4.000 phụ nữ ngủ với mình. Ông Nozaki viết trong cuốn tự truyện có tựa đề "Don Juan of Kishu: The Man Who Gave ¥ 3 Billion to 4,000 Beautiful Women" (tạm dịch: Don Juan vùng Kishu: Người đàn ông cho 4.000 phụ nữ đẹp 3 tỉ yen) xuất bản năm 2016: "Lý do tôi kiếm tiền là để có thể hẹn hò với những cô nàng hấp dẫn. Tôi không có hứng thú với xe hơi hay biệt thự. Thay vào đó, tôi có một khát khao với những phụ nữ xinh đẹp". Trong cuốn sách, ông Nozaki tin rằng Saki Sodu yêu ông thực sự, bất kể khoảng cách hơn 50 tuổi giữa họ.

Trước đây, giới chức TP Tanabe xác nhận ông Nozaki từng cam kết quyên góp các bất động sản trị giá gần 12 triệu USD cho thành phố. Với tư cách là người thừa kế hợp pháp, Saki Sudo được hưởng một phần tài sản của chồng, bất kể di chúc.

Trong khi đó, những người thân của ông Nozaki đệ đơn kiện vào năm ngoái để tìm cách vô hiệu hóa di chúc. Họ cho rằng một người nào đó, không phải ông Nozaki lập di chúc.