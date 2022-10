Theo các khảo sát mà trang tin UN News của Liên Hiệp Quốc (LHQ) chỉ ra, có khoảng 97% phụ nữ từ 18-24 tuổi ở Anh từng bị quấy rối tình dục ở nơi công cộng, hơn phân nửa nữ giới được khảo sát ở Ireland cảm thấy không an toàn khi sử dụng phương tiện công cộng vào buổi tối…



Phụ nữ trên đường phố Moldova Ảnh: UNDP

Được công bố hôm 24-10, báo cáo "Thiết kế đô thị phù hợp với nữ giới" - do Tập đoàn Arup, Trường ĐH Liverpool (Anh) và Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) - tập trung vào 4 chủ đề gồm an toàn và an ninh, công bằng và bình đẳng, sức khỏe và hạnh phúc, làm giàu và hoàn thiện.



Ông Achim Steiner, Tổng Giám đốc UNDP, tuyên bố: "Đạt được bình đẳng giới là một phần không thể thiếu đối với mỗi mục tiêu phát triển bền vững của LHQ. Việc quy hoạch và xây dựng thành phố mà không xem xét đến nhu cầu đa dạng của phụ nữ có thể tác động tiêu cực đến cuộc sống và gia đình của họ".

Cũng theo báo cáo trên, phụ nữ chưa được tham gia nhiều vào các lĩnh vực quan trọng như quy hoạch đô thị, xây dựng và các vị trí lãnh đạo. Chính vì vậy, LHQ hôm 24-10 đã kêu gọi một cuộc cải cách chính quyền để phụ nữ có thể có thêm tiếng nói trong quy hoạch đô thị.



Giải pháp cho vấn đề này, theo các chuyên gia, là hình thành các nhóm chuyên trách về bình đẳng giới, các chương trình giáo dục và phát triển cũng như lập ra các kế hoạch thiết kế.