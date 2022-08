Tối 9-8, Ủy ban MTTQ TP HCM phối hợp Đài Truyền hình TP HCM tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật "Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc" lần thứ 9 năm 2022.



Tham dự chương trình có ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Văn Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM; ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP HCM; bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM; Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân; Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó - Chính ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Đóng góp hơn 44 tỉ đồng

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Kim Yến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM - khẳng định biển đảo có tầm quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nền độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Giữ vững độc lập, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị và mỗi công dân Việt Nam. "Đó chính là mệnh lệnh từ trái tim, là sự báo đáp tình cảm đối với thế hệ tiền bối đã xây dựng và gìn giữ Tổ quốc thiêng liêng qua truyền thống ngàn năm dựng nước và giữ nước" - bà Trần Kim Yến nhấn mạnh.

Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân và đại tá Nguyễn Văn Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP HCM - giao lưu tại chương trình. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Cũng tại chương trình, thay mặt Ủy ban MTTQ TP HCM, bà Trần Kim Yến đã vận động đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố, kiều bào ở nước ngoài cùng hướng về quân và dân vùng biên giới, biển đảo Tổ quốc bằng tình cảm, sự quan tâm, hỗ trợ, đóng góp cho Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" của TP HCM.

Hưởng ứng lời phát động của Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, ngay tại chương trình, đã có hơn 171 cá nhân, tập thể đăng ký và chuyển tiền về Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" với tổng số tiền gần 44,597 tỉ đồng. Đáp lại những tình cảm mà các cá nhân, tập thể dành tặng cho quỹ, bà Trần Kim Yến cho biết sẽ tiếp nhận, bàn giao, nghiệm thu, tổng kết đầy đủ, minh bạch và sử dụng hiệu quả từ các nguồn đóng góp.

Luôn hết mình vì biên giới, biển đảo

Trong phần giao lưu, Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân, cho hay trong nhiều năm qua, Đảng, nhà nước, quân đội đã dành nhiều sự quan tâm, đầu tư cho Trường Sa và Nhà giàn DK1. Đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và đặc biệt là Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP HCM luôn dành sự ủng hộ, quan tâm rất đặc biệt cho Trường Sa và Nhà giàn DK1. "Tình cảm mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP HCM dành cho Trường Sa thông qua các phong trào, việc làm ý nghĩa đã tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân Trường Sa; góp phần tăng cường cơ sở vật chất, tạo nền tảng về kinh tế - xã hội, từng bước phát triển cho Trường Sa" - Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang khẳng định.

Cũng theo Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang, Trường Sa nay đã có diện mạo rất mới với hạ tầng khởi sắc cùng các trụ sở hành chính, trường học, trung tâm y tế, nhà khách và nhiều công trình văn hóa. Trường Sa bây giờ đã sáng hơn, xanh hơn. Nhà giàn DK1 đã vững chãi trên vùng biển và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP HCM - cho biết thấu hiểu với khó khăn của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại các tuyến biên giới, TP HCM đã có rất nhiều hoạt động hướng về biên giới. Chẳng hạn như các chương trình Nước sạch vùng biên, Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới... Những hoạt động nghĩa tình và nhân văn mà TP HCM thực hiện trong thời gian qua đã giúp cán bộ, chiến sĩ ở trên các tuyến biên giới bớt được gánh nặng, lo toan cho hậu phương, từ đó an tâm bám địa bàn, bám đơn vị, bám nhân dân, bảo vệ và giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, người dân sống dọc các tuyến biên giới cũng có cuộc sống ổn định hơn và tích cực hơn trong tham gia phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. "Hoạt động của TP HCM đã tạo sức lan tỏa rất lớn, là động lực thúc đẩy cả nước tổ chức các hoạt động hướng về biên giới và tiếp sức mạnh cho công tác bảo vệ, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia" - đại tá Nguyễn Văn Tiến nói.

Về phía đơn vị tài trợ, ông Nguyễn Thiều Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Masan, bày tỏ xúc động và hạnh phúc khi được đồng hành với Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc". "Chương trình do TP HCM phát động có tính lan tỏa rất cao và rất ý nghĩa; góp phần động viên, tiếp sức cùng chiến sĩ, bà con ở Trường Sa" - ông Nam nhận xét.

NSND TẠ MINH TÂM: Vinh dự khi 4 lần được đến Trường Sa Đến với chương trình giao lưu nghệ thuật "Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc" lần thứ 9 năm 2022, tôi trình bày ca khúc "Biển hát chiều nay" của nhạc sĩ Hồng Đăng. Lần đầu tiên tôi thể hiện ca khúc này, tôi trào dâng cảm xúc mới mẻ, dạt dào về tình yêu quê hương đất nước, về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi may mắn và vinh dự khi đã có 4 lần được đặt chân tới Trường Sa. Mỗi lần trở lại là một lần hiểu hơn về biển đảo, về chủ quyền đất nước. Trường Sa đem đến cho tôi nhiều cảm xúc đặc biệt và cảm xúc đó được tôi truyền tải vào những ca khúc về biển đảo. Tôi tin chắc rằng mọi ca sĩ khi đến với biển đảo, nhất là Trường Sa, đều có nhiều cảm xúc để hát về biển đảo hay hơn. Ca sĩ NGỌC MAI: Truyền tình yêu đất nước vào ca khúc Từng tham gia nhiều chương trình nghệ thuật về biển đảo, mỗi lần tôi lại có những cảm xúc rất riêng. Qua mỗi tiết mục biểu diễn, tôi có cơ hội truyền tải thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc đến với khán giả. Mỗi người có một cách riêng để thể hiện tình yêu quê hương, đất nước. Tôi chọn cách thể hiện tình yêu ấy qua những ca khúc bởi tôi nghĩ rằng âm nhạc là phương tiện truyền tải thông điệp hiệu quả. Tôi đã được đến Trường Sa, thăm người dân, chiến sĩ sống và chiến đấu ngoài đảo xa. Đặt chân đến nơi ấy, tôi cảm nhận rõ hơn về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; thấu hiểu được những gian khó lẫn hy sinh của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi xa; từ đó tình yêu của tôi dành cho đất nước ngày một lớn hơn. T.An ghi