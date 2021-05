Ngày 13-5, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Hồ Thị Minh H. (SN 1983, ngụ phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) và ông Nguyễn Xuân N. (SN 1984, ngụ xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới) với số tiền 10 triệu đồng/trường hợp về hành vi đưa tin không chính xác về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm sau khi công bố dịch theo nội dung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế cung cấp quy định.



2 người ở Quảng Bình bị phạt 20 triệu đồng vì đăng tin sai về dịch Covid-19

Trước đó, trên mạng xã hội và xã hội lan truyền thông tin về 1 trường hợp nữ trú ở xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới đã bị dương tính với SARS-Cov-2. Thông tin trên xuất hiện khiến người dân trên địa bàn TP. Đồng Hới hết sức bất an, lo lắng. Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh Quảng Bình đã nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ.

Qua xác minh xác định bà H. và ông N. là người đã đăng tải thông tin trên lên nhóm zalo của phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm 2 lớp học ở địa bàn TP. Đồng Hới.

Theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình, 2 trường hợp ở xã Bảo Ninh có kết quả lần 1 âm tính với SARS-Cov-2 và đang trong thời gian theo dõi, chờ xét nghiệm lần 2. Làm việc với đơn vị chức năng, cả bà H. và ông N. thừa nhận hành vi sai phạm, khi tiếp nhận, chưa kiểm tra đã vội vàng đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận.