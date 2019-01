Ai đã đưa tin khiến phóng viên VTV bị hành hung dã man sau khi báo chính quyền bắt "đất tặc"?

28/01/2019 14:22

Ngày 28-1, phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với những cán bộ được nhà báo Hoàng Đình Chiểu (59 tuổi), phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thường trú tại tỉnh Kon Tum, báo tin để bắt "đất tặc", để rồi sau đó nhà báo này bị hành hung dã man.



Theo đó, tối 26-1, sau khi nhận tin báo các đối tượng đang khai thác đất trái phép tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, TP Kon Tum, nhà báo Hoàng Đình Chiểu (59 tuổi, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thường trú tại tỉnh Kon Tum, đã báo tin cho ông Huỳnh Công Trình, Chủ tịch UBND phường Ngô Mây và ông Trần Công Hậu, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên mà Môi trường (TN-MT) tỉnh Kon Tum, đề nghị phối hợp đi bắt "đất tặc". Tới khoảng 22 giờ đêm 26-1, sau khi gọi điện đe dọa, có 2 đối tượng đi ôtô tới nhà riêng của nhà báo Hoàng Đình Chiểu tiếp tục đe dọa. Đến sáng 27-1, khi vừa đến quán ăn sáng, nhà báo Hoàng Đình Chiểu bị 2 đối tượng lao vào đánh tới tấp.



Nhà báo Hoàng Đình Chiểu bị đánh gây nhiều thương tích

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Huỳnh Công Trình, Chủ tịch UBND phường Ngô Mây, cho biết khoảng hơn 20 giờ tối 26-1, ông nhận được điện thoại từ nhà báo Hoàng Đình Chiểu báo tin có việc khai thác đất trái phép tại thôn Thanh Trung và đề nghị cùng đi truy bắt. Tuy nhiên, lúc đó ông Trình mới đi tân gia nhà hàng xóm, đã uống rượu bia nên đi làm việc sợ không được chuẩn nên ông đã điện thoại cho phó chủ tịch cùng đi.



Sau đó, ông Trình điện thoại cho ông Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND phường Ngô Mây. Sau khi xác minh khoảng 20 phút, ông Hạnh điện thoại cho ông Trình báo lại rằng "tình hình ổn, không có vấn đề gì". Sau đó, ông Trình điện báo lại cho nhà báo Hoàng Đình Chiểu đề nghị để sáng hôm sau cùng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành truy bắt. "Đến khoảng 6 giờ 30 phút sáng 27-1, anh Chiểu tiếp tục điện cho tôi hỏi hôm qua có nói gì với bọn kia không để bọn nó tới tận nhà kiếm chuyện. Tôi có hỏi ai đến thì biết là Doãn và Khải. Tôi có nói lại Khải thì ở ngay đây chứ Doãn thì có biết là ai đâu mà điện" – ông Trình nói và cho biết thấy hơi "vô lý" khi các đối tượng biết thông tin và tới nhà gây chuyện với nhà báo Hoàng Đình Chiểu.

Hòn đá các đối tượng ném theo nhà báo Hoàng Đình Chiểu

Còn ông Trần Công Hậu, Chánh Thanh tra Sở TN-MT Kon Tum, cho biết nhận được điện thoại từ nhà báo Hoàng Đình Chiểu lúc hơn 21 giờ đêm 26-1, báo tin có các đối tượng khai thác đất trái phép tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây và đề nghị phối hợp đi bắt. Tuy nhiên, ông Hậu trả lời cần có sự phối hợp của lực lượng cảnh sát môi trường và báo cáo lãnh đạo mới có thể đi được. Sau đó nhà báo Hoàng Đình Chiểu nói để điện thoại báo lãnh đạo Sở TN-MT và sau đó không thấy phản hồi gì nữa. Đến sáng 27-1, thì ông nghe tin nhà báo Hoàng Đình Chiểu bị hành hung.

Riêng ông Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND phường Ngô Mây, không có mặt ở cơ quan khi phóng viên đến liên hệ làm việc.

Nhà báo Hoàng Đình Chiểu đã điện báo vụ việc cho lãnh đạo UBND phường Ngô Mây

Trong một diễn biến có liên quan, Công an TP Kon Tum đã tiến hành truy tìm, áp giải 1 đối tượng trực tiếp tham gia đánh nhà báo Hoàng Đình Chiểu. Hiện đối tượng đang được câu lưu tại Công an TP Kon Tum để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên Doãn (SN 1989) đã cùng 1 đối tượng khác điều khiển xe máy đến quán ăn tại phường Nguyễn Trãi, TP Kon Tum và lao vào đánh nhà báo Chiểu, xong rồi tẩu thoát. Đối tượng còn lại đã bỏ trốn.

Hiện Công an TP Kon Tum đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Bên cạnh đó tiến hành giám định thương tích nhà báo Hoàng Đình Chiểu để xử lý vụ việc. Nếu sự việc nghiêm trọng sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng.