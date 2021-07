3 giờ sáng 29-7, 62 container hàng hóa cập cảng Bến Nghé, quận 7, TP HCM. Đây là chuyến hàng "khủng" từ Thanh Hóa gửi vào. Có mặt từ rất sớm ở cảng Bến Nghé, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Tô Thị Bích Châu đã tiếp nhận và thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP HCM gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa.



Nhớ câu "cho đi là nhận lại"

Không giấu được xúc động, bà Tô Thị Bích Châu nói miền Trung đang bước vào mùa mưa bão nên sẽ đối diện với không ít khó khăn, và tỉnh Thanh Hóa cũng không ngoại lệ. "Những món quà hôm nay không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà nó còn thể hiện cái tình đầy ắp của người dân cả nước đối với TP HCM. Vì vậy, không chỉ bản thân tôi mà chắc rằng hàng triệu người dân TP đang bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi dịch Covid-19 sẽ cảm thấy vô cùng ấm lòng" - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM chia sẻ.

Quà của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hóa đang được chuyển đến các khu cách ly, phong tỏa ở TP HCM

Người dân gặp khó khăn ở quận Tân Phú (TP HCM) nhận phần quà nghĩa tình từ các tỉnh bạn

Tiếp lời, ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Hội Đồng hương Thanh Hóa tại TP HCM, nhấn mạnh TP HCM và Thanh Hóa có mối quan hệ keo sơn, gắn bó. Mỗi khi nhân dân Thanh Hóa gặp khó khăn, bị thiên tai, dịch bệnh thì Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM luôn kịp thời, động viên, chia sẻ, hỗ trợ về tinh thần và vật chất để giúp đỡ Thanh Hóa vượt qua, ổn định cuộc sống. "Vì vậy, khi Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa phát động tuần lễ "Hướng về thành phố mang tên Bác", ngay lập tức đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân. Mỗi người một tay, góp ít thành nhiều, từ những nhu yếu phẩm thông dụng đến những sản phẩm đạt chuẩn OCOP của tỉnh Thanh Hóa". Từ ngày 17 đến ngày 23-7, Thanh Hóa đã vận động và tập hợp hơn 1.765 tấn hàng hóa, được đóng gói cẩn thận để chuyển tới nhân dân TP HCM vào ngày hôm nay để kịp thời chung tay cùng thành phố chống dịch" - ông Nguyễn Đình Thắng nói.

Ông Thắng cũng cho hay 2 ngày trước, 10 container hàng gồm rau xanh, củ, quả được vận chuyển bằng các xe lạnh để bảo quản tốt hơn cũng được Thanh Hóa chuyển tới nhân dân TP HCM. Ngoài ra, Thanh Hóa cũng đã gửi tặng 500 triệu đồng để hỗ trợ TP HCM chống dịch.

Việc trao nhận vừa kết thúc cũng là lúc hàng chục xe đầu kéo rời cảng đi về các quận, huyện trên địa bàn TP. Ngoài ra, đợt quà lần này cũng được phân phối về cho Bộ Tư lệnh TP HCM, lực lượng Thanh niên Xung phong TP HCM để phục vụ các khu cách ly.

Trước đó, chưa đến 9 giờ ngày 19-7, một xe container từ từ tiến vào sân trụ sở Ủy ban MTTQ TP HCM. Đây là chiếc xe xuất phát từ tỉnh Cà Mau chạy xuyên đêm để kịp mang 12 tấn tôm thẻ của người dân, cán bộ, chiến sĩ tỉnh Cà Mau gửi tặng người dân TP HCM. Xe vừa đỗ, gần 10 cán bộ Ủy ban MTTQ TP HCM nhanh chóng, cùng nhau chuyển hơn 1.200 thùng xốp xuống sân. Khoảng 10 phút/lần, từng chuyến xe của MTTQ các quận, huyện nhanh chóng chở lượng hàng được phân bổ về địa phương. Chưa kịp ngơi tay, các cán bộ ở Ủy ban MTTQ TP HCM lại tiếp đón những chuyến xe chở đầy rau củ của người dân, đoàn thể tỉnh Lâm Đồng gửi tặng. Vừa phân phối xong, các cán bộ Ủy ban MTTQ TP HCM tiếp tục ra cảng, tiếp nhận nhu yếu phẩm, nông sản từ 4 container do Đảng bộ, chính quyền, người dân tỉnh Lào Cai gửi tặng TP HCM.

Trước đó một ngày, tại Nhà Thiếu nhi Thủ Đức (TP Thủ Đức), 60 tấn gạo, 20 tấn rau củ các loại, 10.000 lon cá hộp và nhiều hàng hóa, vật phẩm… của đồng bào, chiến sĩ tỉnh An Giang được lãnh đạo tỉnh An Giang đưa lên gửi tặng nhân dân TP HCM. Đích thân đưa hàng hóa từ An Giang lên TP HCM, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nói nhiều năm qua, TP HCM luôn vì cả nước, kịp thời chia sẻ những khó khăn của các địa phương khi có thiên tai, dịch bệnh hoành hành. Nay TP HCM đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề vì dịch Covid-19. Với tinh thần cả nước vì TP HCM, Đảng bộ, chính quyền và người dân tỉnh An Giang chia sẻ với những khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

"Đây là món quà đầy ắp tình đoàn kết mà Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang và các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà hảo tâm cùng nhân dân tỉnh gửi đến nhân dân thành phố tại các điểm phải tạm cách ly, phong tỏa nhằm thực hiện công tác phòng chống dịch…" - Bí thư Tỉnh ủy An Giang bày tỏ. Hôm đó, đón đoàn tỉnh An Giang có Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải và Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Tô Thị Bích Châu.

Chuyển hàng nhanh nhất đến người dân

Ngoài 1.765 tấn hàng hóa mà tỉnh Thanh Hóa vừa trao tặng, theo Ủy ban MTTQ TP HCM, những ngày vừa qua, thành phố còn nhận được 294.130 tấn hàng hóa, nông sản, thực phẩm các loại, ước tính số tiền là hơn 105 tỉ đồng. Theo bà Tô Thị Bích Châu, ngay khi tiếp nhận hàng hỗ trợ của các tỉnh bạn, đơn vị này nhanh chóng điều phối về các địa phương để đưa đến các bếp ăn tập thể, bệnh viện dã chiến, người dân trong khu phong tỏa, cách ly... Phương châm của Ủy ban MTTQ TP HCM là phân bổ sao cho trọn vẹn, kịp thời, hạn chế tối đa việc bỏ sót địa điểm cần phân bổ. "Lẽ đó, hơn một tháng qua, các cán bộ thuộc hệ thống MTTQ ở TP HCM phải thức dậy từ rất sớm mỗi ngày để tiếp nhận, phân bổ hàng hóa cho kịp thời, không để hư hao. Hàng đến lúc nào là cũng có lực lượng cán bộ mặt trận túc trực nhận và phân phối đi ngay lúc đó. Mệt nhọc là vậy nhưng tôi tin rằng ai cũng cảm thấy vui khi được tận mắt nhìn thấy những bữa ăn đủ chất, thấy niềm vui hiển hiện trên gương mặt bà con đang gặp khó,… là mọi mệt nhọc tan biến" - bà Tô Thị Bích Châu nói.

Đúng như lời Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, vừa gặp chúng tôi, chị Hứa Thị Phương Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bình Chánh, kể có những hôm hàng về trễ, phân loại xong trời cũng đã sập tối. Với phương châm đã đề ra, các lực lượng của huyện được huy động tối đa để chuyển ngay trong đêm. "Xong việc, anh em ai cũng thấm mệt nhưng không ai than nửa lời. Bởi chúng tôi đều hiểu rằng mình không chỉ chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đến cho người dân đang gặp khó khăn mà còn chuyển tấm lòng, tình cảm của người dân mọi miền Tổ quốc dành cho TP HCM. Điều này thật trân quý biết bao" - chị Hồng bày tỏ. Bản thân chị vô cùng xúc động khi nghe những câu nói "hôm nay có thêm rau ăn rồi", "có thêm đồ tươi ăn rồi", rồi cùng nhau gửi lời cảm ơn đến các tỉnh, thành...

Tương tự, ông Lê Phúc Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Tân Phú, nói mỗi khi nhận được tin báo lên nhận hàng của Ủy ban MTTQ TP HCM thì dù có mệt đến mức nào, anh em trong đơn vị cũng lập tức xuất phát. "Mình nhận càng nhanh thì càng giảm số lượng hàng hóa bị hư hao để những món quà đầy nghĩa tình của người dân các tỉnh đến với người dân thành phố một cách trọn vẹn nhất" - ông Hậu chia sẻ.

Theo ghi nhận, sau khi quận, huyện, TP Thủ Đức nhận hàng xong thì lập tức chuyển ngay đến các phường, xã. Chưa hết, nông sản như rau, củ, quả… trong quá trình vận chuyển khó tránh khỏi một số bị hư, vì vậy để khi thực phẩm đến tay bà con đều bảo đảm, quận và phường sẽ sơ chế và chia ra từng phần gọn gàng, sạch sẽ. Riêng đối với những phần quà có địa chỉ, danh sách cụ thể theo yêu cầu của người gửi tặng, quận và huyện sẽ chuyển đến tận nơi cho người nhận. Đặc biệt, các địa phương đều quan tâm giám sát việc những phần quà của các tỉnh bạn, nhà hảo tâm có đến tận tay người cần hỗ trợ hay không.

"Đây vừa là trách nhiệm vừa là sự tri ân thiết thực đến các tỉnh, thành đã ủng hộ TP HCM" - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Tân Phú nhấn mạnh. Trực tiếp trao những phần quà đến tay người dân, ông Lê Phúc Hậu cảm nhận được niềm vui trong ánh mắt của từng người.