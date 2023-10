Ngày 23-10, thông tin từ UBND tỉnh An Giang cho biết Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy đã ký phê duyệt thêm 5 khu vực khoáng sản cát sông phục vụ nguồn vật liệu cho các dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc khu vực ĐBSCL và các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh An Giang.

An Giang hiện có 8 mỏ đang hoạt động, trong đó có một số mỏ đang vướng thủ tục nên tạm dừng khai thác.

Theo đó có 3 khu mỏ khai thác cát sông dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh An Giang.

Cụ thể, khu vực trên sông Tiền, đoạn xã Tấn Mỹ và Mỹ Hiệp (huyện Chợ Mới) ước trữ lượng phân bổ 0,4 triệu m3; khu vực trên sông Hậu, đoạn xã Bình Thạnh (huyện Châu Thành) và xã Mỹ Hội Đông, Nhơn Mỹ (huyện Chợ Mới) ước trữ lượng phân bổ 0,5 triệu m3; khu trên sông Hậu, đoạn thị trấn Cái Dầu, xã Bình Long (huyện Châu Phú) và xã Bình Thạnh Đông (huyện Phú Tân) ước trữ lượng phân bổ 0,4 triệu m3.

Còn lại, 2 khu mỏ khai cát sông sẽ phục vụ dự án thành phần Cần Thơ – Cà Mau thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

Cụ thể, khu vực trên sông Hậu, đoạn xã Khánh Hòa (huyện Châu Phú) và xã Hòa Lạc (huyện Phú Tân) ước trữ lượng phân bổ 2,3 triệu m3; khu vực trên sông Hậu, đoạn xã Mỹ Phú (huyện Châu Phú) và xã Phú Bình (huyện Phú Tân) ước trữ lượng phân bổ 0,6 triệu m3.

Do thiếu cát san lấp, nhiều máy móc đang thi công phải "nằm chờ" tại điểm đầu cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

UBND tỉnh An Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) thực hiện hoàn thành các thủ tục bố trí, phân bổ và cung cấp nguồn cát cho các dự án. "Quá trình thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, không để phát sinh lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm" - văn bản của UBND tỉnh có đoạn viết.

Để đàm bảo hơn 23 triệu m3 cát cho các dự án cao tốc đi qua địa bàn và khu vực ĐBSCL, An Giang liên tục bổ sung các khu mỏ cát trên sông Tiền, sông Hậu.

Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang Thái Minh Hiển cho biết hiện nay, nhu cầu nguồn cát cho Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang khoảng 9,321 triệu m3. Cùng với thực hiện chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, tỉnh An Giang hỗ trợ cho cao tốc Cần Thơ – Cà Mau là 7 triệu m3. Ngoài ra, tỉnh An Giang cũng hỗ trợ cho cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang là 7,5 triệu m3.

"Do đó, tỉnh An Giang đang huy động nguồn khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường từ các mỏ, dự án nạo vét đang được phép hoạt động; áp dụng cấp mỏ mới cho nhà thầu thi công theo "cơ chế đặc thù" các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, thì trữ lượng cát của các mỏ sẽ đáp ứng được 100% nguồn khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ" - ông Hiển khẳng định.