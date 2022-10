Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cho biết kinh tế - xã hội thủ đô 9 tháng năm 2022 đã đạt được kết quả ở nhiều ngành, lĩnh vực, kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, thu ngân sách nhà nước tăng 13,7%.



Nhiều tín hiệu tích cực

Đáng chú ý, chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Nội tăng 8,6%; khu vực dịch vụ phục hồi tốt, cung ứng hàng hóa ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 21,3%. Chỉ số sản xuất công nghiệp quý III tăng cao so với quý trước và cùng kỳ năm trước, là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố. Bên cạnh đó, giá tiêu dùng các mặt hàng thiết yếu được kiểm soát; văn hóa nghệ thuật, thể thao được quan tâm phát triển; thị trường lao động việc làm sôi động trở lại; an sinh xã hội được bảo đảm.

Theo đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội, trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường tác động đến tình hình kinh tế - xã hội cả nước và Hà Nội, song với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự chung sức, đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội thủ đô quý III và 9 tháng năm 2022 tiếp tục phát triển tích cực.

Văn hóa nghệ thuật, thể thao được TP Hà Nội quan tâm, phát triển Ảnh: HỮU HƯNG

Trong tháng 9 đầu năm 2022, đa số các ngành đều có sản lượng hàng hóa tăng do doanh nghiệp tích cực đẩy mạnh công suất hoạt động để nối lại chuỗi cung ứng bị gián đoạn sau 2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nhiều ngành tăng trưởng ấn tượng. Lũy kế 9 tháng năm 2022, Hà Nội thu hút 1,019 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, đăng ký cấp mới 262 dự án với số vốn đạt 183 triệu USD (tăng 6,5% số dự án và tăng 12,5% số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021); có 141 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 336 triệu USD (tăng 51,6% số dự án và giảm 31,8% số vốn đăng ký). Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần 286 lượt với số vốn đạt 500 triệu USD, tăng 83,8%.

Ông Trương Việt Dũng, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, cho biết ngay từ đầu năm, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tổ chức thành công Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và phục hồi nhanh các hoạt động văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Để hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cả năm 2022, UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của trung ương và kế hoạch, chương trình của thành phố về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Đẩy nhanh các dự án trọng điểm

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội, cho biết theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND, HĐND thành phố đã quyết nghị danh mục 39 dự án thuộc công trình trọng điểm của thành phố. Trong đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng được giao nhiệm vụ liên quan đến 7 dự án. Hiện vẫn còn nhiều dự án tiến độ giải ngân còn chậm, ảnh hưởng đến các dự án đầu tư công trung hạn của thành phố. Bà Hà cho biết đã đề nghị văn phòng UBND thành phố cùng Ban Quản lý dự án chủ động hơn trong việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố cần đẩy nhanh việc phối hợp với các đơn vị liên quan cũng như UBND thành phố để thực hiện các dự án đầu tư công trung hạn hiệu quả. Chủ động trong các dự án giải phóng mặt bằng và phải nắm sát tình hình trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các địa phương có dự án.

"Cần tích cực kiểm tra, giám sát để bảo đảm các dự án, công trình được triển khai hiệu quả, chất lượng. Đoàn giám sát số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ đề xuất thành phố thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng các công trình trọng điểm để đôn đốc, kết nối các sở, ngành, quận huyện của thành phố nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm thời gian tới" - ông Phong nói.