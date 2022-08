Đêm qua và sáng nay, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo trong ngày hôm nay 9-8, ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa và dông, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, có nơi trên 40 mm.

Từ chiều tối mai 10-8 đến khoảng ngày 12-8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt, có nơi trên 250 mm/đợt.