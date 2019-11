Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, một vùng áp thấp đã xuất hiện tại Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 1 giờ ngày 3-11, vị trí trung tâm vùng áp thấp này ở vào khoảng 11,0-12,0 độ Vĩ Bắc; 115,0-116,0 độ Kinh Đông.



Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển và có khả năng mạnh thêm. Trong 24-48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp có khả năng cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Mưa to gây ngập trên nhiều tuyến phố của TP Đà Nẵng sáng ngày 2-11 - Ảnh: B.Vân

Trong ngày và đêm nay, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh cấp 6-7. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2-3 m; biển động.

Hiện nay (ngày 3-11), do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đang hoạt động mạnh nên ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 2-11 đến 1 giờ ngày 3-11) như Ba Tơ (Quảng Ngãi) 22 mm, Tuy Hòa (Phú Yên) 65 mm, Nha Trang 42 mm…

Dự báo từ nay đến khoảng ngày 5-11, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 100-150 mm/24 giờ, có nơi trên 200 mm/24 giờ); các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ ngày 6 đến 10-11, mưa lớn ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có diễn biến rất phức tạp. Cần chú ý theo dõi trong các bản tin tiếp theo.