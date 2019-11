Người thân các nạn nhân ở Nghệ An rất mong sớm đưa thi thể người nhà về nước.

Tối 25-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Thọ Hạnh, trú xã Nam Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An (anh ruột nạn nhân Nguyễn Thọ Tuân tử vong trong container ở Anh), cho biết trong chiều cùng ngày, người đại diện của bà Đỗ Thị Kim Liên, Lãnh sự danh dự Cộng hòa Nam Phi tại TP HCM, đã đến nhà anh Tuân ở xã Nam Thành, trao cho gia đình 66,24 triệu đồng hỗ trợ để đưa thi thể anh Tuân về nước.

"Trưa cùng ngày, họ tới gia đình thăm hỏi, đến chiều cùng ngày họ tiến hành trao tiền hỗ trợ dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương"- anh Hạnh cho biết thêm. Đây là mức phí đưa thi thể từ Anh về nước mà ngày 14-11, Bộ Ngoại giáo đã đưa ra trong thông báo.

Được biết, trong chiều cùng ngày 25-11, một số gia đình ở huyện Yên Thành có người thân tử vong tại Anh đã được người đại diện của bà Đỗ Thị Kim Liên đến nhà trao tiền hỗ trợ đưa thi thể về nước. "Khoảng 17 giờ ngày 25-11, họ có tới các gia đình trao tiền hỗ trợ"- một lãnh đạo xã Đô Thành, huyện Yên Thành thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động vào tối ngày 25-11.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, cảnh sát Anh ngày 23-10 đã phát hiện 39 thi thể người di cư bên trong một chiếc xe container ở hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London, Anh gồm 31 nam, 8 nữ. Ngày 1-11, cảnh sát hạt Essex thông báo có nạn nhân người Việt, chưa xác định danh tính cụ thể trong vụ việc này. Ngày 7-11, cơ quan chức năng 2 nước thông báo 39 nạn nhân thiệt mạng đều là người Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế. Ngày 8-11, Bộ Công an công bố danh tính 39 nạn nhân thiệt mạng trong container ở Anh, trong đó, Hải Phòng có 3 người, Hải Dương 1, Nghệ An 21, Hà Tĩnh 10, Quảng Bình 3 và Thừa Thiên-Huế 1.