Ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết chính quyền huyện này đã biết được thông báo của Bộ Ngoại giao về chi phí đưa thi hài hoặc tro cốt của các nạn nhân trong vụ 39 người chết ở Anh về nước.



"Hiện tại, 8 gia đình có người thân bị chết trong container ở Anh đã thống nhất việc đưa thi hài về. Vẫn biết kinh tế của các gia đình này khó khăn, tuy nhiên nguồn kinh phí của nhà nước để hỗ trợ hoàn toàn cho các gia đình là không có. Cũng theo văn bản chỉ đạo thì nhà nước sẽ đứng ra lo các chi phí trên và giao cho các cấp chính quyền địa phương trích nguồn ngân sách để tạm ứng trước cho các gia đình để sớm đưa thi hài của những người này về quê hương, còn mọi chuyện sẽ tính toán sau" - ông Cường nói.

Ông Nguyễn Đ.G., bố của anh Nguyễn Đ.L., cho hay gia đình rất đau xót khi vẫn đang hàng ngày chờ đợi thi hài con.

Ông Nguyễn Đ.D. (trú tại xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc) - chú ruột của anh Nguyễn Đ.L., là một trong số 39 người chết trong container ở Anh - ngậm ngùi chia sẻ: "Hiện tại gia đình cháu L. kinh tế rất khó khăn, việc gia đình phải tự lo liệu số tiền trên 60 triệu đồng để đưa thi hài L. về Việt Nam là điều rất khó. Vậy nên, gia đình hiện giờ chỉ mong sao nhà nước cũng như kiều bào ở nước Anh giúp đỡ hỗ trợ gia đình. Cháu L. mất đi giờ còn nợ chưa trả, giờ gia đình chẳng biết bám víu vào đâu" - ông D. cho biết.



Trước đó, ngày 14-11, Bộ Ngoại giao có văn bản thông báo về chi phí đưa thi hài hoặc lọ tro những nạn nhân tử vong trong thùng xe container từ Anh về Việt Nam và đề nghị các địa phương khẩn trương lấy nguyện vọng của các gia đình.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, chi phí để mang lọ tro từ Anh về đến sân bay Nội Bài (không bao gồm chi phí đưa về quê) tại Anh là 1.170 Bảng/trường hợp (tiếp nhận thi thể mang đi hỏa táng, vận chuyển ra sân bay Heathrow, hoàn thiện các giấy tờ liên quan); phí vận chuyển hàng không là 200 bảng/lọ tro (50% so với giá thị trường).

Tổng chi phí để đưa từ Anh về Việt Nam là khoảng 1.370 bảng Anh/lọ tro (tương đương 41,1 triệu đồng).

Về chi phí để mang quan tài kẽm từ Anh về Việt Nam tại Anh gồm 990 Bảng (nhận thi hài mang đi đóng quan tài kẽm, vận chuyển đến sân bay Heathrow, hoàn thiện các giấy tờ liên quan); phí vận chuyển hàng không là 1.218 Bảng (50% so với giá thị trường).

Tổng chi phí đưa từ Anh về Việt Nam là khoảng 2.208 Bảng/quan tài (tương đương hơn 66,2 triệu đồng).

Bộ Ngoại giao đề nghị các địa phương khẩn trương tập hợp đơn đề nghị giúp đỡ của các gia đình nạn nhân. Trong đó, thể hiện rõ nguyện vọng theo yêu cầu của phía Anh; đồng ý ủy quyền cho các cơ quan chức năng tổ chức đưa thi hài/lọ tro về nước; thanh toán hoặc cam kết hoàn trả các chi phí (trường hợp phải xin chính quyền tạm ứng) sau khi nhận được thi hài hoặc lọ tro theo hướng dẫn của UBND các tỉnh.

Bộ Ngoại giao cũng đề nghị các địa phương chủ động triển khai phương án tiếp nhận thi hài/lọ tro tại sân bay và vận chuyển về địa phương để bàn giao cho các gia đình nạn nhân. Thời gian và số lượng thi hài, lọ tro sẽ được Bộ Ngoại giao thông báo sau.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cảnh sát Anh ngày 23-10 vừa qua đã phát hiện 39 thi thể người di cư bên trong một chiếc xe container ở hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London, Anh gồm 31 nam, 8 nữ.

Trong khi đó, theo các cơ quan chức năng, ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã có nhiều gia đình trình báo mất liên lạc với người thân trên đường sang Anh. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu ADN của người thân trong các gia đình có trình báo người thân mất tích để gửi sang Anh phục vụ khâu xác định danh tính các nạn nhân.

Ngày 30-10, Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, liên quan đến hành vi "Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Chiều 1-11, Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 1 đối tượng; bắt khẩn cấp 1 đối tượng, tạm giữ, triệu tập lấy lời khai một số đối tượng liên quan.

Ngày 2-11, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây đưa người trái phép sang Anh.

Ngày 1-11, cảnh sát hạt Essex thông báo có nạn nhân người Việt, chưa xác định danh tính cụ thể trong vụ việc này.

Ngày 7-11, cơ quan chức năng 2 nước thông báo 39 nạn nhân thiệt mạng đều là người Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.

Ngày 8-11, Bộ Công an công bố danh tính 39 nạn nhân thiệt mạng trong container ở Anh, trong đó, Hải Phòng có 3 người, Hải Dương 1, Nghệ An 21, Hà Tĩnh 10, Quảng Bình 3 và Thừa Thiên-Huế 1.