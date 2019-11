Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cảnh sát Anh ngày 23-10 vừa qua đã phát hiện 39 thi thể người di cư bên trong một chiếc xe container ở hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London, Anh gồm 31 nam, 8 nữ.

Trong khi đó, theo các cơ quan chức năng, ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã có nhiều gia đình trình báo mất liên lạc với người thân trên đường sang Anh. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu ADN của người thân trong các gia đình có trình báo người thân mất tích để gửi sang Anh phục vụ khâu xác định danh tính các nạn nhân.

Ngày 30-10, Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, liên quan đến hành vi "Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Chiều 1-11, Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 1 đối tượng; bắt khẩn cấp 1 đối tượng, tạm giữ, triệu tập lấy lời khai một số đối tượng liên quan.

Ngày 2-11, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây đưa người trái phép sang Anh.

Ngày 1-11, cảnh sát hạt Essex thông báo có nạn nhân người Việt, chưa xác định danh tính cụ thể trong vụ việc này.

Ngày 7-11, cơ quan chức năng 2 nước thông báo 39 nạn nhân thiệt mạng đều là người Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.

Ngày 8-11, Bộ Công an công bố danh tính 39 nạn nhân thiệt mạng trong container ở Anh, trong đó, Hải Phòng có 3 người, Hải Dương 1, Nghệ An 21, Hà Tĩnh 10, Quảng Bình 3 và Thừa Thiên-Huế 1.