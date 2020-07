Những ngày qua, dư luận ở Bạc Liêu xôn xao và lên án khá gay gắt trước sự việc ông Lê Minh Hận- Huyện ủy viên, Bí thư kiêm Chủ tịch xã Long Điền Đông A (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) vừa bị kỷ luật cảnh cáo, buộc thôi chức do sử dụng học bạ bị cho là giả nhằm hợp thức hóa hồ sơ để đủ điều kiện thi tốt nghiệp THCS.

Quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Lê Minh Hận được Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Hải Trần Minh Chiến ký.

Trước đó, qua đơn thư tố cáo ông Hận sử dụng học bạ giả, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc, kiểm tra, làm rõ.

Ông Hận từng 3 nhiệm kỳ làm Chủ tịch UBND xã Long Điền Đông A

Theo hồ sơ, sổ học bạ THCS của ông Lê Minh Hận do ông Lê Quang Nhựt, Hiệu trưởng Trường THCS Long Điền, huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải (nay là huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) ký, ghi ông Hận sinh năm 1978 nhưng học lớp 6 năm 1997; lớp 7 năm 1998;…; lớp 9 năm 2000.

Theo học bạ này thì có nghĩa 19 tuổi ông Hận học lớp 6 và 22 tuổi mới học xong lớp 9.

Giải thích về sổ học bạ bất thường này, ông Lê Quang Nhựt, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Long Điền, cho biết: "Vào khoảng năm học 2001-2002, Phòng GD-ĐT huyện Giá Rai (thời điểm chưa tách huyện Giá Rai – Đông Hải) có chỉ đạo mở lớp phổ cập THCS tại các trường THCS nếu thấy có điều kiện, nhằm giảm áp lực cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện và thuận tiện cho học viên đi lại. Tôi có mở lớp phổ cập THCS, giảng dạy tại hội trường UBND xã Long Điền cho các đối tượng ở địa phương và lân cận.

Trong số những học viên đó, có học viên Lê Minh Hận ở xã Long Điền Đông A, được hiệu trưởng Trường THCS Long Điền Đông "C" giới thiệu đến học tiếp lớp 9 hệ phổ cập. Vì trước đó em Hận đã học hết học kỳ 1 lớp 9 tại Trường THCS Long Điền Đông "C". Em Hận đã hoàn thành khóa học hệ phổ cập năm 2001-2002. Để thuận tiện cho việc thi tốt nghiệp THCS của em Hận, tôi đã điền vào sổ học bạ của em Hận là học lớp 6 năm 1997-1998; lớp 7 năm 1998-1999… tại Trường THCS Long Điền. Mục đích là để hợp thức hóa hồ sơ cho em dự thi".

Nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Long Điền nói lý do hợp thức học bạ cho ông Hận

Theo giải trình của ông Hận, ông bắt đầu học cấp 2 tại Trường THCS Long Điền Đông "C" (nay là Trường THCS Tạ Tài Lợi) từ năm 1990 và thôi học vào giữa học kỳ lớp 9 vào năm 1994 do hoàn cảnh gia đình lúc đó quá khó khăn. "Thôi học không lâu thì tôi đi nghĩa vụ quân sự. Sau khi xuất ngũ, vì muốn có bằng cấp để xin việc nên tôi về trường xin rút học bạ để học phổ cập. Tuy nhiên, hồ sơ lưu trữ của nhà trường đã mất hết do bão số 5 năm 1997. Vì vậy, thầy Huỳnh Hữu Học, Hiệu trưởng Trường THCS Long Điền Đông "C" ký tờ xác nhận, giới thiệu tôi đến Trường THCS Long Điền học phổ cập. Tôi đã hoàn thành khóa học và được dự thi lấy bằng THCS. Về UBND xã Long Điền Đông A làm việc, tôi được cử đi học Trung cấp Chính trị và Quản lý nhà nước. Sau đó, tôi tiếp tục học và lấy bằng bổ túc THPT, rồi học Đại học Chính trị, Quản lý nhà nước để đủ điều kiện làm việc cho đến nay. Việc hợp thức học bạ THCS của tôi thời điểm đó là bất khả kháng chứ tôi không có chủ đích và cũng không nghĩ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình công tác của tôi bây giờ", ông Hận phân trần.

Trước khi bị cho thôi hết các chức vụ, ông Hận từng 3 nhiệm kỳ làm Chủ tịch UBND xã Long Điền Đông A và kiêm Bí thư Đảng ủy xã từ năm 2019. Trong suốt quá trình công tác, ông Hận chỉ một lần duy nhất bị kiểm điểm rút kinh nghiệm vì không đạt chỉ tiêu tuyển quân năm 2016. "Mình có sai phạm thì phải chấp hành nhưng thật tâm tôi không hề gian dối. Bản thân tôi có học thật và đầy đủ, chỉ vì hoàn cảnh lúc đó không cách nào khác hơn nên nhà trường phải hợp thức học bạ cho tôi đi thi. Trong hồ sơ lý lịch tôi vẫn khai rõ quá trình học tập đúng với thực tế. Thế nhưng, chỉ vì cuốn học bạ sai mà mấy ngày qua dư luận lên án tôi gay gắt và nặng nề quá, khiến vợ con tôi mặc cảm, ngại tiếp xúc với người thân và bạn bè. Dù sao tôi cũng đã bị thôi hết chức vụ rồi, chỉ mong dư luận cảm thông", ông Hận giãy bày.