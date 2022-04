Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn Quốc gia giai đoạn từ 10-4 đến ngày 17-4, khu vực Tây Bắc có mù khô, cộng thêm khói đốt từ Lào trong mùa nương rẫy, gây cản trở tầm nhìn và ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc di chuyển.



Máy bay Bamboo Airways tại sân bay Điện Biên Phủ - Ảnh minh họa: Dương Ngọc

Cụ thể, ở thời điểm sáng 11-4, tầm nhìn tại sân bay Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) ở mức cực thấp - chỉ khoảng 2.000 m, dưới mức tiêu chuẩn 4.200 m. Điều này đã ảnh hưởng đến các chuyến bay cất/hạ cánh tại đây, trong có có các chuyến bay do Bamboo Airways khai thác.

Do đó, để bảo đảm an toàn, các chuyến bay QH1692 hành trình Hà Nội - Điện Biên; QH1691 hành trình Điện Biên - Hà Nội phải tạm dừng khai thác. Chuyến bay QH1591 và QH1592 có hành trình Điện Biên - TP HCM/TP HCM - Điện Biên phải chuyển hướng hạ cánh (divert) tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) để đảm bảo an toàn.

Các chuyến bay khác có lịch cất/hạ cánh tại sân bay Điện Biên Phủ trong thời gian từ ngày 10 đến 17-4 phải tạm dừng khai thác cho đến khi thời tiết có dấu hiệu khả quan hơn.

Hành khách có lịch bay trên các chuyến bay bị ảnh hưởng từ sự cố thời tiết này sẽ được hãng hàng không thông báo trực tiếp.

Tương tự, Vasco (công ty thành viên của Vietnam Airlines) hủy 4 chuyến bay: 0V8202, 0V8204, 0V8203 và V8205 từ Điện Biên - Hà Nội và ngược lại trong ngày 11-4.

Các chuyên gia thời tiết cho hay, độ ẩm cao, gió yếu, hơi nước bám vào những hạt nhân ngưng kết là đà ở tầng thấp là các yếu tố tạo ra lớp mù khô. Thay vào đó, nếu gió mạnh, các hạt sương sẽ bị xới tung, phát tán lên tầng cao. Theo các chuyên gia, tác động rõ ràng nhất của hiện tượng mù khô là làm cản trở tầm nhìn, gây khó khăn trong vấn đề di chuyển, ách tắc và có thể gây tai nạn giao thông.