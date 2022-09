Tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) lúc 16 giờ 30, gió bão đã mạnh lên cấp 8-9 giật cấp 11 kèm theo mưa to đến rất to. Mưa bão đã làm gãy đổ một số cây cối trên tuyến đường trung tâm huyện, mưa to gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường trũng thấp.

Dự báo trong tối nay bão số 4 sẽ đổ bộ vào Lý Sơn với sức gió mạnh kèm theo mưa to. Huyện Lý Sơn đôn đốc phân công các lực lượng trực 24/24h để xử lý tình huống xảy ra, đồng thời khuyến cáo người dân không được ra đường khi mưa bão đổ bộ vào bờ.



Mưa bảo ở đảo Lý Sơn